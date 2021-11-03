Vitor Pereira: O maçlardaki penaltıları atsaydık…

Fenerbahçe Teknik Direktörü Vitor Pereira, UEFA Avrupa Ligi'ndeki Antwerp maçı öncesi karşılaşmanın oynanacağı statta basının karşısına geçti.

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UEFA Avrupa Ligi D Grubu’nun 4. haftasında yarın saat 23.00’te Antwerp ile karşılaşacak Fenerbahçe’de teknik direktör Vitor Pereira, maç öncesi açıklamalarda bulundu.

Maçın oynanacağı Bosuil Stadı’nda basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Portekizli teknik adam, takımına yeniden öz güven kazandırmak zorunda olduğunu belirtip, Belçika’dan mutlak 3 puanla dönmek istediklerini söyledi.

VITOR PEREIRA’NIN SÖZLERİ

“Bu maçın önemini biliyoruz, 3 puanın önemini biliyoruz. Yarın iyi oynayıp, 3 puan almak istiyoruz. Hedefimiz bu.”

“Şu an bütün odağımız takımın seviyesini artırmak. Daha önce yüksek seviyede maçlar oynadık. Takımdaki futbolcularda güçlü karakterler vardır. Futbolda eleştiriler vardır, bazen eleştirilirsiniz. Bazen dünyanın en iyisisinizdir, bir maç sonra her şey farklı olabilir. Futbol bu, bunu kontrol edemeyiz ama bizim sahadaki davranışları kontrol etmemiz gerekiyor. Takıma yeniden öz güven vermem gerekiyor ve daha önce gösterdiğimiz seviyeyi tekrar göstermemiz gerekiyor.”

“PENALTILARI ATSAYDIK…”

“Frankfurt’taki penaltıyı atmış olsaydık +2 puanımız olacaktı, Antwerp’tekini atsak belki yine öyle olacaktı. Futbol matematik değildir. Seviyemizi artırmamızın tek yolu, öz güvenimizi artırmak. Benim çok tecrübem var, çok farklı durumlarla karşı karşıya kaldım.”

“Futbolda bazen bir maçta alacağınız bir sonuç her şeyi çok fazla değiştirebilir. Tekrardan öz güven kazandırabilir ve sizi tekrardan iyi futbol oynadığınız günlere götürebilir. Futbolda en ufak bir şeyde maçı kazanabilirsiniz, bu yüzden dünya çapında bir spor. Öz güvenimizi tekrar kazanmamızı gerek. Yarınki 3 puan, ‘Biz tekrar savaşın içindeyiz’ anlamına geliyor ve bunun için de hazırız.”

İLK MAÇ ÖNCESİ SÖZLERİNE AÇIKLIK GETİRDİ

“Yarınki hedefimiz maçı kazanmak ve gruptaki hedefimiz bir sonraki aşamaya geçebilmek. O cümlede (Eğer bu kulüpte herhangi biri Fenerbahçe’nin şu anda Avrupa Ligi’ni kazanacak seviyede olduğunu düşünüyorsa ben aynı fikirde değilim çünkü ben gerçeği görüyorum. Şu anda bu turnuvayı kazanacak seviyede değiliz çünkü bu turnuva için tecrübemiz yok) belirtmek istediğim şey şu; biz dünyanın en iyi takımı değiliz ve omzumuza bu sorumluluğu yüklemememiz gerekiyor. Bu mesajı vermek istedim. Tabii ki Avrupa Ligi’ni kazanmak isterim. Daha önce de kazandım. Yardımcı hoca olarak kazandım ve teknik direktör olarak da kazanmak istiyorum.”