Vitor Pereira: Oynamalarının nedeni genç olmaları değil

Fenerbahçe Teknik Direktörü Vitor Pereira, Antalyaspor maçı sonrasında açıklamalarda bulundu.

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Süper Lig’in 2. haftasında Antalyaspor’u Zacj ve Valencia’nın golleriyle 2-0 mağlup eden Fenerbahçe’de teknik direktör Vitor Pereira, karşılaşmanın ardından yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulundu.

Portekizli teknik adamın sözleri şöyle;

– Aslında bizim takımımızda muazzam bir iş birliği var. Takımda, kulüpte çok güzel bir ruh var. Herkes önemli olduğunu biliyor. Oynadıklarında ellerinden geleni yapmaları gerektiğini biliyorlar. Yedek kaldıklarında dinleniyorlar. Bugün değişiklikler yapmamız gerekiyordu. Takımımın ortaya koyduğu oyundan gurur duyuyorum.

– Tabii ki gol sevincim biraz fazla duygusaldı. Çünkü golü bulana kadar çok çalıştık. Son dakikada da gelse biz golü hak etmiştik. Oyuncular gösterdikleri mücadeleyle bunu hak ettiler. Bu statta çalışmak benim için büyülü. Taraftarımız bugün muhteşemdi.

– Daha önceki röportajlarımda da söyledim. Arda Güler ve Muhammed Gümüşkaya genç ama oynamalarının nedeni genç olmaları değil, kaliteli ve hazır olmaları. Sorumluluk bilincinde olmaları ve hazır olmaları gerekiyor.

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