Vitor Pereira sistem değiştiriyor

Kötü gidişata son vermek isteyen Fenerbahçe'de Teknik Direktör Vitor Pereira, agresif sisteme geçiyor.

İrfan YİRMİBEŞ

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Konyaspor deplasmanında kritik bir sınav verecek olan Fenerbahçe, şaha kalkmak istiyor. Teknik Direktör Vitor Pereira, oyun sisteminde baskılı ve agresif futbolu tercih edecek.

Bu konuda futbolcularıyla bir toplantı yapan Portekizli hoca, “Baskılı oynayacağız, ikili mücadeleleri kazanacağız, rakibe nefes aldırmayacağız. Alanyaspor karşısındaki mücadele ruhumuzla devam edeceğiz. Şimdi toparlanma, ayağa kalkma zamanı” diye konuştu.

KONYASPOR’U ANALİZ ETTİ

Vitor Pereira, hafta boyunca yapılan antrenmanlarda son vuruş ve gole ulaşmak için hücum organizasyonları çalışmaları yaptırdı. Oyuncularına uyarılarda bulunan Vitor Pereira, “Son pas tercihlerinde hata yapıyoruz, pas tercihlerini daha iyi yapmalıyız. Pozisyonlara giriyoruz, ancak değerlendiremeyip maçı bitiremiyoruz” dedi.

Bu arada Konyaspor'un oynadığı maçları yardımcılarıyla birlikte izleyen Vitor Pereira rakibin zayıf ve güçlü yanlarını belirledi.

GALİBİYET AŞKINA

Ligdeki son iki maçından yenilgiyle ayrılan Fenerbahçe, bugün deplasmanda oynayacağı Konyaspor'u yenerek kötü gidişe son vermek istiyor. Fener'de sakatlığı nedeniyle tedavisi devam eden Serdar Aziz ve cezalı olan Osayi Samuel dışında eksik bulunmuyor. Cezaları sona eren kaleci Altay ve Min-Jae Kim yeniden ilk 11'e dönecek.