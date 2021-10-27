Vitor Pereira sorunu belirledi

Fenerbahçe Teknik Direktörü Vitor Pereira, hasar tespiti yapıp futbolcularındaki sorunu belirledi. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç da Vitor Pereira ile bir görüşme gerçekleştirdi.

İrfan YİRMİBEŞ

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Ligde üst üste aldığı 2 yenilgiyle düşüşe geçen Fenerbahçe'de Teknik Direktör Vitor Pereira, hasar tespiti yaptı.

Portekizli teknik adam, konsantrasyon kaybına dikkat çekti. “En büyük sorunumuz anlık konsantrasyon kaybı ve girdiğimiz pozisyonları gol yapamamak” diyen Pereira, futbolculara, “Taktik olarak verdiğim her şeyi yaptınız. Kazanmak için her şeyi yaptık. Ama ne zaman duran toplarda ve kornerlerde alan paylaşımına geçsek bir anlık dikkat dağınıklığıyla gol yiyoruz. Puanlar veriyoruz ve maçları kaybediyoruz” dedi.

Portekizli hoca, takımla yaptığı toplantıda şöyle devam etti:

“Başınızı kaldırın. Bu ligde 5 puanlık fark çok az. Puan kaybı önemi ancak sezonu kazanmak aslolan. Bunun için çok çalışmaya devam edeceğiz. Alanya maçındaki gibi devam edersek inanın bana fark kapanır.”

Vitor Pereira, “Şimdi ailenizle zaman geçirin, kafanızı boşaltın” diyerek dün izin verdi. Fener'in hocası, konsantrasyon kaybıyla ilgili Samandıra'da çalışıp bazı çözümler üretecek.

ALİ KOÇ İLE PEREIRA BİRARAYA GELDİ

Fenerbahçe’de üst üste alınan olumsuz sonuçların ardından Başkan Ali Koç, Teknik Direktör Vitor Pereira ile bir görüşme gerçekleştirdi. Görüşmeden Portekizli teknik heyet ve ekibine tam destek çıktı.

Başkan Ali Koç, Vitor Pereira ile yaptığı görüşmede, “Sana ve ekibine inanıyor, güveniyoruz. Değişimler her zaman sıkıntılı olur. Ancak hızla toparlanmalı, galibiyetler alarak üst sıralara yükselmeliyiz” diyerek uyarılarda bulundu.

SAVUNMAYA HÜCUM EMRİ

Vitor Pereira, stoperlerden hücuma destek vermesini istiyor. Savunmacılardan anlık pozisyonlarda hızlı çıkışlar ve oyun kurulumuna ekstra katkı vermesini talep eden Vitor Pereira, yerleşik savunma yapan rakipler karşısında stoperlerin de hücuma çıkmasını isteyerek, toplu oyunda rakibin dengesini bozmaya çalışıyor.

Bu konuda Tisserand ve Attila Szalai'ye özel taktikler verilecek.

KAYIP İSİM MAX MEYER

Fenerbahçe’nin sezon başında büyük umutlarla kadroya kattığı Alman orta saha Max Meyer, büyük hayal kırıklığına neden oldu. Sarı-lacivertli takımın Avrupa Ligi ve ligde oynadığı son 6 maçta kadroda yer almayan Meyer, sadece Başakşehir maçında ilk 11'de başladı, 75 dakika sahada kalabildi.