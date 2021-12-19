Vitor Pereira: Taraftarların tepkilerini normal karşılıyorum

Fenerbahçe Teknik Direktörü Vitor Pereira, Beşiktaş derbisi sonrasında konuştu. Portekizli teknik adam, maç sonunda yönetime istifa tezahüratı yapan taraftarların tepkisini normal karşıladığını ancak Ali Koç'un bunları hak etmediğini belirtti.

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Süper Lig’in 17. haftasında Beşiktaş ile 2-2 berabere kalan Fenerbahçe’de teknik direktör Vitor Pereira, maçın ardından açıklamalarda bulundu.

Yayıncı kuruluşa konuşan ve morali hayli bozuk olduğu görülen Pereira’nın sözleri şöyle;

“Bugün takımım her şeyi yaptı, her şeyi denedi. Birlik olduğumuzu, savaşmaya hazır olduğumuzu göstermek için oynadı. Ama futbol maalesef böyle. Aynı oyuncuyu iki kere boş bıraktık ve iki gol yedik. Biz çalışmaya, savaşmaya ve bu kulübü onurlandırmak için elimizden gelenin en iyisini yapmaya devam edeceğiz. Maç maç bakmamız gerek, yapmamız gereken her maçtan 3 puan alarak durumumuzu düzeltmek.”

“BAŞKANIMIZ BU TEPKİLERİ HAK ETMİYOR”

“Taraftarların tepkilerini normal karşılıyorum çünkü onlar da bizim gibi takımın kazanmasını istiyordu. Taraftarın tepkisini doğal karşılıyorum ama başkanımız bu tepkileri hak etmiyor. Bu kulüp için her şeyi veriyor. Bizi hep destekliyor. İşler istediğiniz gibi gitmediğinde bu tepkilerin normal olduğunu düşünüyorum. Hepimiz kazanmak istiyorduk. Futbol böyle, işler bazen istediğiniz gibi gitmiyor.”

“Çalışmamız gerekiyor. Birlik olmamız lazım. Bölünürsek, hiçbir şey kazanamayız. Savaşmaya, inanmaya devam etmeliyiz. Eğer bugünkü gibi savaşırsak, kaybettiğimiz puanları mutlaka telafi ederiz.”

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