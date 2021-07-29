Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
Sözcü PlusProfil
© 2021 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Vitor Pereira’dan futbolcuları duygulandıran konuşma

Fenerbahçe Teknik Direktörü Vitor Pereira, futbolculara kucak açtı. Takımla toplantı yapan Vitor Pereira'nın sözleri, futbolcuları duygulandırdı.

İrfan YİRMİBEŞ
Güncellenme: 08:44, 29/07/2021
Spor HaberleriFutbol
Vitor Pereira’dan futbolcuları duygulandıran konuşma

Fenerbahçe Teknik Direktörü Vitor Pereira, oyuncularıyla yaptığı toplantıda, başarıya ulaşmak için saha içinde ve saha dışında aile olma vurgusunda bulundu. Portekizli hoca, “Saha içinde ve saha dışında hep birlikte bir aile olmayı istiyorum. Siz oyuncularım, benim ailemin birer parçasınız. Ben oyuncularımla, ailemle gurur duymak istiyorum. Hayatımızda hiçbir şey kolay değil, ama hedefe odaklanırsak, çok çalışırsak, birbirimize saygı duyarsak bizim için güzel bir sezon olacak” dedi.

“OYUNCULAR DUYGULANDI”

Portekizli deneyimli Teknik Direktör, “Hedefimize ulaşmak istiyorsak birlikte hareket etmeliyiz, aile olmalıyız. Ben sizlere inanıyor ve güveniyorum” ifadelerini kullandı. Vitor Pereira'nın aile vurgusu oyuncuların oldukça duygulanmasına yol açarken bazı futbolcuların gözleri doldu. Fenerbahçeli oyuncular hep bir ağızdan, Vitor Pereira'ya gelecek sezon için başarı, birlik ve beraberlik sözü verdi.

İlginizi ÇekebilirFenerbahçe hazırlık maçında Zwolle'yi geçemediFenerbahçe hazırlık maçında Zwolle'yi geçemedi
aile Fenerbahçe Futbol Hollanda