Vitor Pereira’nın Fenerbahçe hikayesi yine yarım kaldı

Fenerbahçe, teknik direktör Vitor Pereira ile yollarını resmen ayırdı. Temmuz ayında “Yarım kalan hikâyeyi tamamlamaya geldim” diyen Portekizli teknik adamın ikinci dönemi yaklaşık 5.5 ay sürdü. Deneyimli hoca, gerek oyun sistemi gerekse oyuncu tercihleriyle eleştiri oklarının hedefi olmuştu.

İrfan YİRMİBEŞ

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Fenerbahçe’de beklenen oldu ve Teknik Direktör Vitor Pereira ile yollar resmen ayrıldı. Sarı-lacivertli yönetim, dün akşam saatlerinde KAP'a yapılan bildirimle Portekizli teknik adamın sözleşmesinin fesh edildiğini kamuoyuna duyurdu. Alınan başarısız sonuçların ardından eleştiri oklarının hedefi haline gelen, gerek oyun sistemi gerekse oyuncu tercihleri nedeniyle birçok maçta tepki çeken Pereira ve yardımcılarına 1.5 yıllık alacaklarının ödeneceği öğrenildi.

2 Temmuz 2021'de attığı imzanın ardından “Yarım kalan hikâyeyi tamamlamaya geldim” diyerek ikinci dönemini başlatan deneyimli teknik adamın yeni macerası yaklaşık 5.5 ay sürdü. Sarı-lacivertlilerin başında 25 maçta 1.60'lık bir puan ortalaması yakalayan Pereira, takımın lider Trabzonspor'un 14 puan ardında olmasının baş sorumlusu olarak gösteriliyordu.

Yarın oynanacak Karagümrük maçında takımın başında yardımcı hocalar Zeki Göle ile Fatih Yıldız'ın olması bekleniyor.

KOÇ DÖNEMİNDE GİDEN 4. HOCA

Vitor Pereira, Ali Koç başkanlığında geçici hocalar hariç görevine son verilen 4. teknik adam oldu. Göreve gelmesinin ardından takımın başına Philip Cocu'yu getiren Koç, ardından sırasıyla Ersun Yanal, Erol Bulut ve Vitor Pereira'yla yola devam etmişti. Sarı-lacivertlilerde geçici hoca olarak Erwin Koeman, Zeki Göle, Tahir Karapınar ve Emre Belözoğlu da görev yapmıştı.

TOPLANTIDA İPİ ÇEKİLDİ

Beşiktaş derbisinin ardından gece geç saatlere kadar statta toplantı yapan Fenerbahçe yönetimi, Teknik Direktör Vitor Pereira'nın geleceğini masaya yatırdı. Dün bir kez daha toplanan sarı-lacivertlilerin başkanı Ali Koç ile yöneticiler, Portekizli hocanın ipini çekti.

‘FUTBOLCULARA SÖYLEDİ’ İDDİASI

Takımdan gönderileceğini tahmin eden Pereira'nın bu durumu bazı futbolculara söylediği iddia edildi. Oyunculara, yönetimin kendisini istemediğini aktaran Portekizli hocanın derbi sonrası bir bakıma takımla vedalaştığı belirtildi.