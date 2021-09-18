Vitor Pereira’nın Kanarya’sı 1 dakika bile geriye düşmedi
Avrupa Ligi’nde Frankfurt’u 1-1’lik skorla elinden kaçıran sarı-lacivertliler, 7 resmi maçında kaybetmedi ve her karşılaşmada ilk golü atan taraf oldu.
F.BAHÇE, bu sezon ‘güçlü takım' olgusunda yoluna devam ediyor. Sarı-lacivertliler, 3 Avrupa ve 4 lig maçı olmak üzere şu ana kadar 7 resmi maç oynadı. Ligde 3 galibiyet, 1 beraberlik; Avrupa'da ise 2 galibiyet ile 1 beraberlik elde edip yenilmeyen Kanarya, tüm maçlarda skor tabelasını değiştiren ilk takım oldu. Adana Demir (1-0), Antalya (2-0), Altay (2-0), Sivas (1-1), Helsinki (5-2, 1-0) ve Frankfurt (1-1) maçlarına çıkan F.Bahçe, karşılaşmaların ilk golünü kaydetti ve hiç geriye düşmedi.
O RUHU SİZDE GÖRDÜM
TAKIMIN performansından ve arzusundan memnun olan Teknik Direktör Pereira, Frankfurt maçı sonrası futbolcularını övdü. Portekizli hoca, “Eintracht Frankfurt karşısında herkes sahada mücadele etti, savaştı. Karşılaşmanın son dakikasına kadar mücadeleniz, kazanma arzunuz takım adına önemli bir ivme, bu inançla devam etmeliyiz. Ben sizlerde ruh, kalite ve teknik taktik anlamında her şeyi gördüm. Takım ruhunu gördüm, aynı şeyi Başakşehir maçında da görmek istiyorum” dedi.
DESTEĞİNİZİN KARŞILIĞINI VERECEĞİM
FRANKFURT'TA penaltı kaçıran Pelkas, taraftarlara seslendi. Yunan futbolcu, “Penaltıyı kaçırdıktan sonra bile adımı haykırdınız. Bu, sizin saygınızı ve desteğinizi gösteriyor. Bu desteğin kesinlikle karşılığını vereceğim. Henüz ligin başındayız ve hedeflerimize ulaşmak için
önümüzdeki maçlarda elimizden geleni yapacağız” diye konuştu.