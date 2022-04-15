Viviano: Tünelde biraz gerginlikler oldu ama bunlara hiç gerek yok

Karagümrük'ün file bekçisi Emiliano Viviano, Trabzonspor ile berabere biten maçın ardından konuştu.

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Spor Toto Süper Lig’in 33. haftasında Trabzonspor ile 1-1 berabere kalan Karagümrük’te tecrübeli kaleci Emiliano Viviano, açıklamalarda bulundu.

Viviano, maçın ardından soyunma odalarına giderken iki takım oyuncuları arasında gerginlik yaşandığını belirterek şu ifadeleri kullandı;

“Bu ligi, bu sene en iyi oynayan takım, Trabzonspor. Şampiyonluğu kazanıyorlar. Hak ederek alacaklar diye düşünüyorum. Burada elimizden gelenin en iyisini yaptık ama Beşiktaş’la da benzer gerginlikler olmuştu. Onlara hak ettiklerini söylemek için alkışlamıştım.”

“Tünelde biraz gerginlikler oldu ama bunlara hiç gerek yok. Trabzonspor, hak ederek burayı götürüyor. Sonunda umarım şampiyon olacaklardır çünkü bunu hak ediyorlar. Geçen sene Beşiktaş maçında da böyle bir sıkıntı olmuştu. Sona doğru giderken böyle gerginlikler oluyor.”