Vodafone Park 6 yaşında

Dünyanın ve Türkiye’nin en güzel stadyumları arasında yer alan Vodafone Park 6’ncı yaşını kutluyor.

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Yaklaşık 2,5 yıllık inşaat sürecinin ardından 11 Nisan 2016'da Beşiktaş-Bursaspor maçıyla kapılarını açan, Türkiye'nin ilk akıllı stadyumu Vodafone Park, 6 yaşına bastı. Dünyanın ve Türkiye'nin en güzel stadyumları arasında yer alan Vodafone Park, mimari ve teknik özelliklerinin yanı sıra akıllı stadyum altyapısı ile de dikkat çekiyor.

Stadyum, 2016 yılında dünyanın en saygın spor sitelerinden StadiumDB.com tarafından ‘Yılın En İyi Stadyumu', 2017'de ise İspanya'da düzenlenen ‘Stat Tasarımı ve Gelişimi Ödülleri 2017'de ‘Yılın Projesi' seçildi. 2019 UEFA Süper Kupa Finali ve 2020 Vodafone Kupası gibi önemli spor karşılaşmalarının düzenlendiği stadyum, 2018 yılında dünyaca ünlü şarkıcı Shakira'nın ‘El Dorado Dünya Turnesi' kapsamında İstanbul'da verdiği konsere, 2020 yılında da Türk pop müziğinin yıldız ismi Edis'in sahne aldığı, Türkiye'nin ilk online canlı stadyum konserine evsahipliği yaptı. Sosyal medyada toplam 3,9 milyon takipçisi bulunan stadyum, dünyanın en çok takip edilen stadyumlardan biri olarak biliniyor.

Sosyal yaşam alanı

Verilen bilgiye göre stadyum, Beşiktaş JK'ya da üçüncü yıldızı getirdi. Dünyanın en güzel yerlerinden birinde tarihi ve eşsiz dokusuyla ziyaretçilerini ağırlayan stadyum, son 6 yılda şehre ve semte hizmet eden çok amaçlı bir şehir kompleksi, bir cazibe merkezi, bir sosyal yaşam alanı halini aldı. Türkiye'nin ilk dijital defilesinin gerçekleştirildiği stadyum, Türkiye'nin en büyük spor müzelerinden biri olan Beşiktaş Müzesi'ne, Beşiktaş JK'nın yönetim ofisine ve resmi televizyonu BJK TV'ye ev sahipliği yapıyor. Sporseverler, Türkiye’nin ilk stadyum turu olarak bilinen Beşiktaş JK Şeref Turu ile stadyumu ziyaret edebiliyor.

MELTEM BAKİLER ŞAHİN: HEPİMİZE KUTLU OLSUN

Stadyumun 6'ncı yılını değerlendiren Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Meltem Bakiler Şahin, “Beşiktaş JK ile birlikte temellerini attığımız ve ismimizi verdiğimiz Vodafone Park'ı ilk günden bu yana kendi evimiz gibi görüyoruz. Bu yatırımla İstanbul’a ve Türk sporuna önemli bir eser kazandırdığımıza inanıyoruz. Bu eserle tüm spor camiası, milli takımımız, konserlerde, moda şovlarında ve diğer etkinliklerde misafirimiz oluyor, tüm halkımız kazanıyor. Stadyum, Türkiye’nin dört bir yanından destek görüyor, övgü alıyor. İstanbul’un bir cazibe merkezi ve uğrak noktası olmaya devam ediyor. İstanbul’un kent kimliğine ve Türk futboluna global düzeyde çok önemli açılımlar sağladığına ve sağlamaya devam edeceğine inandığımız stadyumun 6'ncı yaşı hepimize kutlu olsun.”

HAKAN DALTABAN: BİR STADYUMDAN FAZLASI

Beşiktaş JK Vodafone Park'tan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Hakan Daltaban ise şöyle konuştu:

“Vodafone Park bizler için bir stadyumdan fazlası, ikinci evimiz, taraftarımızın tabiriyle mabedimiz. Tabii bu kadar değer verdiğiniz bir yeri, çok iyi muhafaza etmek durumundasınız. Zemini, tribünleri, içindeki en küçük odaya kadar her noktasıyla ayrı ayrı ilgilenmelisiniz. Temizliğinden, maç günü organizasyonuna kadar çok iyi bir ekiple durmadan çalışıyoruz. Stadyumun en önemli özelliklerinden biri de teknolojik altyapısı. Bu bağlamda, operatörün katkılarıyla dünyanın en önemli stadyumlarından birine sahibiz. Burada nice başarılar kazandık, coşkuyu da hüznü de yaşadığımız zamanlar oldu. Daha nice başarılara ulaşmayı temenni ediyoruz. Stadyumun 6'ncı yaşını kutluyoruz.”