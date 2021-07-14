Volkan Demirel, Fenerbahçe’den ayrıldı

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, birlikte basın toplantısı düzenlediği Volkan Demirel’in sarı-lacivertli kulüpten ayrıldığını açıkladı. Futbolculuk kariyeri sonrasında Fenerbahçe’de yardımcı antrenörlük yapan Volkan Demirel, kariyerine bir süre ara verecek.

Başkan Koç yaptığı açıklamada, “Volkan Demirel, kendi ayakları üzerinde durmak ve ayrılmak istediğini ifade etti. Ben biraz pres yaptım, kal ve bu tecrübeli kadroyla deneyim kazan dedim. Ama o istemedi ve iddialı bir tarih vererek o tarihte Fenerbahçe’ye teknik direktör olacağını söyledi. Evine gidip ailemle yemek yediğim tek futbolcu Volkan Demirel’dir. Umuyorum her şey gönlünce olur. Volkan’ın ayrılığı benim için çok zor bir veda!” ifadelerini kullandı.

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Ali Koç’un ardından söz alan Volkan Demirel’in açıklamaları şöyle;

*Çok futbolcular, çok teknik direktörler geldi. Hepsinin gelişi için bir basın toplantısı düzenlendi. Ama ilk defa bir antrenör, eski futbolcu için böyle bir toplantı düzenleniyor. Bana verdiğiniz değer için çok teşekkür ederim. 20 yıl önce buraya girdiğimde; delikanlı, henüz ne yapacağını bilmeyen bir genç vardı. Ama şu an 40 yaşında ne yapacağını bilen, kararlı bir Volkan var.

*Hedeflerim var, yoluma devam etmeye çalışacağım. İlk geldiğimde de bu heyecanı yaşıyordum. Nasıl Volkan Demirel, Bir Volkan’dır Fenerbahçe sloganıyla birleştiyse öyle devam etmek istiyorum. Ayrılıklar hakikaten zordur, benim için ayrılık değil bir ara vermek bu. İnşallah en kısa sürede tekrar birlikte olacağız.

*Kampa gidilirken bir fotoğraf var. O fotoğrafta olmamam çok konuşuldu ama sivildim, hocaya hoş geldin demek için oradaydım. Sivil kıyafetle olduğum için fotoğrafa girmedim…

*Şu an için 3-4 tane opsiyonum var. Konuşmalar var, isteyenler var. Onları değerlendirmek için biraz zaman gerekiyor. Aceleye gerek yok, doğru kararı vermeye çalışacağım.

*20 sene kolay bir zaman değil. Ömrümün yarısını burada geçirdim ve 20 yıl boyunca yataktan ilk kalktığımda hep Fenerbahçe’yi düşünerek hareket ettim. Hatalarım, yanlışlarım olmuştur ama sadece Fenerbahçe’yi düşündüm. Fenerbahçe için yaptıklarımın arkasındayım. Yine olsa yine aynısını yapardım.

*Fenerbahçe’de en unutamadığım an Sevilla maçıydı. Bir futbolcu için hem dibi görüp hem de böyle bir başarı elde etmek önemliydi. Şampiyonlar Ligi’nde çeyrek final, Avrupa Ligi’nde yarı final oynadım. 10 kupa kazandım. İyi ki Fenerbahçe’de yaşamışım.

*Milli takımdan teklif gelirse ona hayır denmez. Milli görev her şeyin üzerindedir. Gelir mi gelmez mi bilmem, bunun kararını ben veremem ama teklif gelirse hayır diyemem.

*Buraya kadar gelip sesi kısılana kadar tezahürat yapan Fenerbahçe taraftarına, bizi ailesi gibi hissettiren tüm Fenerbahçe taraftarına teşekkür ediyorum. Seven sevmeyen herkese…