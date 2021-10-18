Volkan Demirel: Galatasaray taraftarlarına sesleniyorum

Yayıncı kuruluş yorumcusu Volkan Demirel, Süper Lig'in 9.haftasında oynanan Galatasaray- Konyaspor maçını değerlendirdi. Demirel sarı kırmızılı taraftarlara Muslera çağrısı yaptı.

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Galatasaray’ın Konyaspor’u 1-0 yendiği maçın ardından yayıncı kuruluş beIN Sports’ta değerlendirmelerde bulunan Volkan Demirel, Fernando Muslera’dan övgü dolu sözlerle bahsetti.

Galatasaray’ın önemli bir galibiyet aldığını vurgulayan Volkan Demirel, “Galatasaray için çok şey söylenebilir ama Fenerbahçe ile Trabzonspor karşılaşırken, Beşiktaş puan kaybederken 3 puan almak önemli. Galatasaray’ın geçmiş haftalarına da baktığımızda oyunu yönlendirebilen bir Galatasaray yok. 70. dakikalarda oynama sürelerine bakıldığında, yüzde 71’e 29 Konyaspor öndeydi. Golde kaleciye faul yok gibi. 1-0 geri düştüler, oyunu çevirmeye çalıştılar, zorlandılar” dedi.

‘MUSLERA’NIN KIYMETİNİ BİLSİNLER’

Muslera’nın yaptığı kurtarışlarla maça damgasını vurduğunu belirten yorumcu, “Çok yan top oldu, bugün Muslera olmasa maç farklı bir skorla bitebilirdi. Galatasaray taraftarına sesleniyorum, Muslera’nın kıymetini bilsinler. Her zaman iyi olamazsınız, Muslera Galatasaray için bir değerdir, takımın kaptanıdır. Bugün de kalesini Muslera gibi korudu. Kötü oyun ama tebrik etmek lazım, Galatasaray 3 puanı almayı bildi” ifadelerini kullandı.