Volkan Demirel: Hedefimiz maç kazanmak değil

Süper Lig'in ilk haftasında deplasmanda Pendikspor ile karşılaşacak Hatayspor'un teknik direktörü Volkan Demirel, bu sezon sahaya çıkarak Hataylı depremzedelere umut olmayı amaçladıklarını söyledi.

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Rivada bulunan TFF Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesislerinde yeni sezona hazırlanan Hatayspor’da teknik direktör Volkan Demirel basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Heyecanlı bir şekilde sezonun ilk maçını beklediklerini aktaran genç teknik adam, şu değerlendirmelerde bulundu:

“Bizim hazırlanma sürecimiz biraz daha uzun sürdü. Depremden sonra çok vaktimiz vardı. Bu vakitte futbolcuları nasıl hazırlayabiliriz, hangi futbolcularla ilerleyebiliriz bunların hesabı yapıldı. İtalya kampı, Topuk Yaylası’ndaki kamp ve buradaki çalışmalarla geldiğimiz süreç bizim adımıza iyi. Performans verilerinden de son derece memnunuz. İlk maçımızla beraber güzel bir oyunla, güzel bir galibiyetle inşallah sezona başlarız. Her şeyden önemlisi Hatayspor’un sahaya çıkıp Hataylılara bir umut olacağı karşılaşma olacak. Buna hazırlıyoruz kendimizi. Bizim bu seneki hedefimiz maç kazanmak değil Hataylı depremzedelere umut olmak. Ayrıca Napoli ve Salernitana kulüplerine teşekkür etmek istiyorum. Bizi ağırladılar. Çok keyif aldığımız bir kamp oldu. Futbolcular için de güzel bir deneyim oldu. Bakanlığımıza ve futbol federasyonumuza da teşekkür ederiz. Bunlar olmasa Hatayspor olarak biz burada olamazdık.”

“ÖMER FARUK MAAŞININ YÜZ 10’UNU DEPREMZEDELERE BAĞIŞLADI”

Hatayspor’un yeni transferi Ömer Faruk Beyaz’ın transfer sürecine ilişkin de konuşan Volkan Demirel, şunları kaydetti:

“Ömer Faruk Beyaz, Fenerbahçe’de ilk antrenmanına çıktığında oradaydım. Bildiğim bir oyuncuydu. Yeteneklerine yorum yapmaya gerek yok. Türk futbolunun son zamanlarda yetiştirdiği en önemli yeteneklerden birisi. Fenerbahçe’den ayrıldıktan sonra Stuttgart’ta oynayamama, zaman bulamama gibi sorunlar yaşadı. Ömer’i çok iyi tanıdığım için, o da beni iyi tanıdığı için bir telefon görüşmemiz oldu. ‘Benimle çalışmak ister misin?’ diye bir sorum oldu. O da ‘Hocam seninle çalışmak isterim. Yeter ki kulüpler anlaşsınlar’ dedi. Sonra kulübüyle iletişime geçtik. Ömer’in şu an yüzde 20 maaşını ödüyoruz. Ömer de bu maaşının yüz 10’unu depremzedelere bağışladı. Bu beni çok etkiledi. Futbolunu yeniden yukarı taşımak istiyor. Ben de yeteneklerine ve kişiliğine güvendiğim için ve Hatay’a katkı sağlayacağı için takıma katılmasına mutlu oldum. Ömer’in eski günlerini özlediğini düşünüyorum. Gayet kendinden emin. Sadece biraz antrenman eksiği var. Onu halledince Ömer’i bol bol izleyeceğiz.” (DHA)