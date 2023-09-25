Volkan Demirel: Hiçbir şeyimiz yok ama buralara gelmek mucize!

Hatayspor Teknik Direktörü Volkan Demirel, 3-2 kazandıkları Trabzonspor maçının ardından duygusal bir açıklama yaptı.

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Atakaş Hatayspor Teknik Direktörü Volkan Demirel, müthiş bir geri dönüşe imza atarak 3-2 kazandıkları Trabzonspor karşılaşmasının ardından açıklamalarda bulundu. Karşılaşmayı yorumlayan Volkan Demirel, Trabzonspor’un 60. dakikadan sonra düşeceğini bildiklerini söyledi. İşte Demirel’in açıklamalarından satır başları:

‘BU TAKIMIN BURALARA GELMESİ MUCİZE’

“Açıkçası ben arkadaşlarımı tebrik ederim. Maçın bir dakikasında bile kaybedeceğimizi, berabere kalacağımızı düşünmedim. Gerçekten inanılmaz bir mücadele gösterdiler. Trabzonspor inanılmaz moralliydi. Trabzonspor’u iyi anlattığımızı düşünüyorum. Uzun topla şişirip, ikinci topu alıp kaleye gitmek isteyen bir Trabzonspor var. 60-65’ten sonra düşeceklerini biliyorduk. Çok çalışıyoruz. Fiziksel olarak çok iyiyiz. Rakip takımları iyi analiz ediyoruz. Geçmiş maçlarda ligin üst sırasında yer alan takımlarla oynadık. Alanya maçı hariç, futbol olarak daha üstün olan bizdik. 11 golümüz oldu. 10 puana yükseldik. Geçen haftaki ve Adana Demirspor maçı farklı olsa farklı şeyler konuşuyorduk. Geçilen zorluklardan sonra bu takımın buralara gelmesi mucize. Bu takıma herkes teşekkür etmeli. Sahamız, tesisimiz yok, hiçbir şey yok ama kimle oynarsak oynayalım saygı duyulması gereken bir takım olmamız gerektiğini gösterdik”

‘KAZANMAYI HAK EDEN BİZDİK’

”Takımdaki bütün oyuncuların neler yapabileceğini biliyorum. Bu takımı ben kurdum. Herkesin sahada ne yapacağını biliyorum. Onlara sadece bunu söyledim. Oynayan taraf bizdik. Adaletli bir maç oldu. Kazanmayı hak eden taraf bizdik. Hak edilen bir galibiyet aldık”

‘OYUNCULARIMA ANTRENMAN SAHASI ARAMAYA ÇALIŞTIM’

”Konuşurken duygulanıyorum. Ben hepsiyle gurur duyuyorum. Çok doluyuz yaşadıklarımız, olanlar, bitenler… Hala bir şeyler yapıyoruz. Bugün 12’den beri dışarıda oyuncuların antrenman sahasını aramaya çalıştım. 4’te geldim otele. Bunları anlatıp insanları üzmek istemiyorum. Bilinmeyen çok şey var. Ama bu takım gerçekten hak ettiği yerlere gelecek”