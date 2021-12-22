Volkan Demirel iki kırmızı kart çıkan penaltı pozisyonu hakkında konuştu

Dokuz kişi kaldığı maçta Fenerbahçe ile berabere kalan Fatih Karagümrük'te Teknik Direktörü Volkan Demirel, karşılaşmaya damga vuran iki kırmızı kartın çıktığı penaltı pozisyonu hakkında konuştu.

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Süper Lig’in 18. haftasında VavaCars Fatih Karagümrük, dokuz kişi kaldığı maçta Fenerbahçe ile 1-1 berabere kaldı. Karşılaşmanın ardından beIN Sports’a açıklamalarda bulunan Fatih Karagümrük Teknik Direktörü Volkan Demirel, Caner Erkin ile yaptığı konuşmayı anlattı.

Volkan Demirel, pozisyon ile ilgili yaptığı açıklamada “Caner’le konuşuyorum, ‘Herhangi bir dokunmam, kötü bir şeyim olmadı’ dedi. Tabii ki orada olmadığım için Caner’in dediğine inanmak zorundayım. Devre arasında da hakeme, ‘Hocam neden attın?’ dedim. Cevap veremedi” ifadelerini kullandı.

Karşılaşmayı da değerlendiren Volkan Demirel “Bugün bir 45 dakika daha olsaydı biz yine gol yemezdik. Tabii ki Fenerbahçe’ye karşı 9 kişi oynamak kolay bir şey değil. Benim için güzel bir tecrübe oldu. Takımıma teşekkür etmek istiyorum. Aşağı yukarı 1 hafta olacak, demek ki taktik, teknik, üçlü oynamışsın, dörtlü oynamışsın, beşli oynamışsın… Uzun zamandır bir kadroda çalışmışsın, veya dün gelmişsin, yarın gideceksin, bunların hiç önemi yok” dedi.