Volkan Demirel, Karagümrük’te galibiyetle başladı

Farioli'nin ayrılığı sonrasında takımın başına Volkan Demirel'i getiren Karagümrük, Göztepe'yi deplasmanda Caner Erkin'in golüyle 1-0 mağlup etti.

Sozcu.com.tr

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Süper Lig’in 17. haftasında Göztepe ile Karagümrük karşı karşıya geldi. Gürsel Aksel Stadı’nda oynanan mücadeleyi konuk takım 1-0 kazandı.

Küme düşme hattındaki Göztepe, seyircisi önünde son iki maçta topladığı puanlara yenisini eklemek için çıktığı mücadeleden eli boş ayrıldı! İlk yarıda Karagümrük kalesinde etkili olan İzmir ekibi, yıllarca unutulmayacak karambolde golü bulamadı.

33. dakikada Karagümrük, Ahmed Musa ile gol sevinci yaşadı ancak VAR odasının uyarısıyla pozisyonun ofsayt olduğuna karar verildi.

CANER ERKİN’DEN ENFES GOL

Dakikalar 76’yı gösterdiğinde Karagümrük’ün golü geldi. Caner Erkin ceza sahası dışından kaleye uzak mesafeden çektiği şutta kaleci İrfan Can’ı avladı ve enfes bir golle takımını 1-0 öne geçirdi.

Geride kalan dakikalarda skor değişmedi ve Karagümrük, Volkan Demirel ile çıktığı ilk maçında 3 puanı kaptı.

Bu sonucun ardından Göztepe 14 puanla 18. sırada kaldı. Karagümrük ise 25 puan ve maç fazlasıyla 9. sıraya yükseldi.

Ligin 18. haftasında Karagümrük, Çarşamba günü sahasında Fenerbahçe’yi konuk edecek. Göztepe ise Perşembe günü Beşiktaş deplasmanına çıkacak.