Volkan Demirel Süper Lig’e geri döndü! 2.5 yıllık anlaşma

Teknik direktör arayışındaki Fatih Karagümrük, Volkan Demirel ile anlaşmaya varıldığını duyurdu.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Francesco Farioli ile yollarını ayıran VavaCars Fatih Karagümrük Kulübü, teknik sorumlu görevi için Volkan Demirel ile 2.5 yıllık sözleşme imzaladı. Ligin 17. haftasında 19 Aralık Pazar günü deplasmanda Göztepe ile mücadele edecek Fatih Karagümrük, idmanını Volkan Demirel yönetiminde gerçekleştirdi.

Volkan Demirel böylece, Temmuz’da yardımcı antrenör olarak bıraktığı kariyerine, 5 ay sonra teknik sorumlu olarak devam etme şansı yakaladı. Volkan Demirel son olarak futbol yorumculuğu yapıyordu.

RESMEN AÇIKLANDI

Kulüpten yapılan açıklamada, “Türk futbolunun önemli isimlerinden, eski milli futbolcu Volkan Demirel ile teknik sorumlu pozisyonu için 2,5 yıllık sözleşme imzaladık. Volkan Demirel’e ve ekibine başarılar dileriz” denildi.

Aktif futbolculuk kariyerini 2019 yılından sona erdiren Volkan Demirel, 2 Eylül 2019 tarihinde Fenerbahçe’de yardımcı antrenör olarak göreve başlamıştı. Volkan Demirel, 14 Temmuz 2021 tarihinde Fenerbahçe yardımcı antrenörlüğü görevinden ayrılmıştı.