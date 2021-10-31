Volkan Demirel’den ağır eleştiri! ‘Maçtan önce stadyumda…’

Fenerbahçe'nin 2-1 kaybettiği Konyaspor deplasmanında Pereira'yı ve sistemini eleştiren yorumcu Volkan Demirel, sarı lacivertli takımın maçtan önce stadyumda yaptığı çalışmayı eleştirerek 'Bunun yeri burası değil' dedi.

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Süper Lig’de sezona ‘şampiyonluk’ parolasıyla başlayan Fenerbahçe, Konyaspor’a deplasmanda 2-1 kaybederek üst üste 3. mağlubiyetini aldı. Eski milli kaleci ve yorumcu Volkan Demirel yayıncı kuruluşta maçın analizini yaptı. Demirel sarı lacivertli takımın maçtan önce stadyumda duran top savunması çalışmasını eleştirdi.

İşte Volkan Demirel’in sözleri:

“2-3 haftadan beri sistemle ilgili sıkıntı sinyalleri vardı. Oyuncular hemen hemen aynıydı geçen haftayla. Üretemiyordu Fenerbahçe. Sisteme dayalı yanlış oyuncu tercihleriyle başlandı. Rossi’nin Pelkas’ın oynadığı ön tarafta topu tutmanız, kontra çıkmanızdan daha az ihtimal. İrfan Can topu tutan ve topu dağıtan bir oyuncu. Buna da Valencia eşlik etti. Önde Serdar ve Valencia, arkalarında İrfan Can vardı. Bir arkada da Mert Hakan olabilirdi. Bu maça başlanacak doğru 11 de buydu.

Konyaspor kanat ortalarıyla ve duran toplarla oynayan bir takım. Bunu bilen Fenerbahçe, 13. dakikada 2-0 geriye düştü. 40. dakikada çıkan oyuncuların performansları gelecek haftaya da etki eder. Konyaspor, organizasyon anlamında ligin en iyilerinden biri. 2-1 olunca telaşlanmaları normal. 10 kişi de olsa karşınızdaki rakip Fenerbahçe. Bu telaş, panik olabilir. O ara kontratak da yaptılar. 2-3 pozisyonları vardı. Bir tanesini Berke çıkardı.

‘PEREİRA’NIN SİSTEM İNADI’

Fenerbahçe adına üzücü bir akşam oldu. Pereira’nın sistem inadı, yanlış oyuncu tercihleri yapmasına neden oluyor. Değişiklik yapması normal. 2-0 olunca 13. dakikada bir etkisi olsaydı. 41’de yaptınız. 4 dakika sonra devre zaten. Takımı ayağa kaldırmak için böyle hareket edersiniz. Ben yanlış buldum değişiklikleri. Zaten ilk 11 yanlış.

‘SİZİ KALENİZE HAPSEDİYORLAR’

Pelkas ve Rossi ikiz kardeşler gibi. Birisinin saçı sarı, birisinin siyah. Aynı oyuncular. Birini Pelkas veya Rossi koyuyorsan, diğeri İrfan olur. Arka 3’lü iyiydi ama herkes sizi analiz ediyor. Kanatlardan 2’li varyasyonlar ve duran toplarla sizi kalenize hapsediyorlar. Bunu çok iyi yaptı Konyaspor. İkinci yarıda beklediler. Fenerbahçe’nin ilk yarıda yapmak istediklerini yaptılar.

’10 NUMARA OLSAM BU SİSTEMDE OYNAMAK İSTEMEM’

Fenerbahçe’de sistem oyuncuyu seçer ama bu sistemin oyuncuları bu oyuncular değil. Oyuncular da bazen sistemi seçer. Ben Volkan olarak 10 numara olsam bu sistemde oynamak istemem. Bu sistem kontratak sistemi. Fenerbahçe’ye uymaz. Fenerbahçe, her zaman top ayağındayken oynanan oyunu sever. Pereira’nın sistemi değiştirmesi lazım. İşler iyi gitmiyor.

‘BEN RAKİBİN HOCASI OLSAM…’

Enner, Altay, Gustavo sakatlandı. Bunlar ‘omurga’ olarak gördüğün oyuncular. İşler daha da sıkıntıya girecek. Belki de sistem odaklı bir şeyler değişmeli. Fenerbahçe, maçtan önce stadyumda duran top savunması çalıştı. Bunun yeri burası değil. Maçtan önceki son idmanın son bölümüdür. Ben rakibin hocası olsam öne yığılıyorlar arkaya çalışalım, çizgi çalışıyorlar şöyle yapalım derim. Konyaspor, kanatları kullandı ve duran toplarda etkili oldu. Başka hiçbir şey olmadı. Çünkü Fenerbahçe kanatlarda 1 kişi bırakıyor.”