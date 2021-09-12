Volkan Demirel’den Altay Bayındır yorumu: ‘Bazen güven başınıza iş açabilir’

Fenerbahçe'nin eski kalecisi Volkan Demirel, Altay Bayındır'ın Sivasspor maçınd yaptığı hata sonrası beIN Sports'ta değerlendirmelerde bulundu. Demirel, Fenerbahçe'nin yeni transferi Diego Rossi hakkında da konuştu.

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Fenerbahçe-Sivasspor maçında yaptığı hatayla penaltıya sebep olan kaleci Altay Bayındır, Fenerbahçe’nin eski kalecisi ve beIN Sports yorumcusu Volkan Demirel tarafından eleştirildi. Mücadelenin ilk yarısında topla fazla oynayan ve topu kaptırdıktan sonra rakibine yaptığı faulle penaltıya sebep olan Altay Bayındır, Pedro Henrique’nin atışını kurtaramadı.

beIN Sports’ta yorumculuk yapan Volkan Demirel, ilk yarının sona ermesiyle yaptığı değerlendirmede, “Bazen güven başınıza iş açabilir. Kendine güveni sonrası yaptığı bir hata diyebilirim. Hata sonrası verilen penaltı da doğru” dedi.

Öte yandan Fenerbahçe’nin yeni kanat forveti Diego Rossi hakkında konuşan Demirel, “Fenerbahçe’de kısa paslarla oynamayı bilen oyuncular olmalı, yeni transferler ritim bulmalı. Rossi MLS’te iyi günler geçirmiş ama burada yakın temas var, teknik oyuncularda problem yaratıyor” ifadelerini kullandı.

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