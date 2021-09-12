Volkan Demirel’den Beşiktaş’ın yıldızına büyük övgü: Ligin en iyisi o…

Süper Lig'in 4. haftasında konuk ettiği Yeni Malatyaspor'u 3-0 mağlup eden Beşiktaş'ta performansıyla göz dolduran Josef de Souza'ya büyük övgü geldi. Yayıncı kuruluş yorumcusu Volkan Demirel, Josef için ''Bana göre ligin en iyisi'' dedi.

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Yeni yıldızlarıyla Vodafone Park’ta gövde gösterisi yapan Beşiktaş, Yeni Malatyaspor engelini de 3 yolla geçerek yoluna yenilgisiz devam etti. Orta sahadaki performansıyla kilit rol oynayan Josef de Souza siyah beyazlılarda maça damga vuran isimlerden biri oldu.

Yayıncı kuruluşta müsabakayı yorumlayan Volkan Demirel, eski takım arkadaşı Josef de Souza’nın performansı hakkında övgü dolu ifadeler sarf etti.

Tecrübeli yıldızın şu ana kadarki performansıyla ligin en iyisi olduğunu belirten Demirel, “Josef de Souza, bizde oynarken de iyiydi. Ancak Beşiktaş’ta fiziğinin yanı sıra teknik olarak da iyi. Bana göre ligin en iyisi” diye konuştu. Beşiktaş’ın kadrosunu değerlendiren Demirel, ”Hem sıkışmış oyunu açabilen hem de geniş alanı oynayabilen bir kadro yapıları var. Türkiye’nin en iyi kadrosuna sahipler, bu da normal. Şampiyonlar Ligi gibi bir platformda yer alacaklar” dedi.

VİDA’DAN SONRA EN İYİSİ JOSEF OLDU

Beşiktaş’ın Brezilyalı ön liberosu Josef de Souza, dün 86 girişiminin hepsinde isabet bulurken Süper Lig'de OPTA'nın bu istatistiği tutmaya başladığı 2014-15 sezonundan bu yana bunu başaran ikinci isim oldu.

Daha önce de bir diğer Beşiktaşlı, Domagoj Vida Konyaspor'a karşı 93'te 93, Çaykur Rizespor'a karşı da 67'de 67 isabetle oynamıştı. Dün Josef ayrıca girdiği 11 ikili mücadeleden 7'sini kazanırken 5 kez top çaldı, 4 pas arası yaptı ve son derece başarılı bir akşamı geride bıraktı.

BATSHUAYİ VE PJANİC’TEN SİFTAH

Beşiktaş’ın bu sezon kadrosuna kattığı Michy Batshuayi, siyah-beyazlı formayla ilk gol sevincini yaşadı. VavaCars Fatih Karagümrük maçında ilk kez 11’de sahaya çıkan ancak gol atamayan Batshuayi, Yeni Malatyaspor karşısında takımını 7. dakikada 1-0 öne geçiren ilk golü kaydetti.

Karşılaşmanın 52. dakikasında Batshuayi ilginç bir golle müsabakadaki ikinci golüne imza attı. Kendisine gönderilen geri pası uzaklaştırmak için ceza sahası önüne gelen Yeni Malatyaspor kalecisi Abdulsamed Damlu’nun vurduğu top Batshuayi’ye çarparak boş kaleye girdi.

Yeni transfer Miralem Pjanic de ilk maçında Batshuayi’ye golün pasını vererek gol sevincine ortak oldu ve ilk gol pasını verdi.