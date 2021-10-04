Volkan Demirel’den Diagne pozisyonu yorumu: İte kaka gitme var…

Galatasaray'ın Çaykur Rizespor'u 3-2 mağlup ettiği maçta son dakika golü öncesi yaşanan pozisyonun tartışmalarına yayıncı kuruluşun yorumcusu Volkan Demirel de değindi.

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Süper Lig’in 8. haftasında Galatasaray, deplasmanda Çaykur Rizespor’u 90+11’de Morutan’ın attığı golle 3-2 mağlup etti. Oldukça büyük bir heyecana sahne olan maçta yaşanan pozisyonlar son haftaların en çok tartışılan anları oldu. Galatasaray’a galibiyeti getiren son dakika golü öncesi asisti yapan Diagne’nin daha öncesinde rakipleriyle girdiği ikili mücadeleler için sosyal medyada da bolca tartışma yaşanmıştı.

‘VAR’DAKİ HAKEMLER NE YORUMLADI SORGULAMAK LAZIM’

Galatasaray'ın Çaykur Rizespor deplasmanında 3-2 kazandığı maçta attığı son golü Volkan Demirel değerlendirdi. Karşılaşmanın ardından yayıncı kuruluşta yorum yapan Volkan Demirel, pozisyonun faul olduğunu belirtti.

Volkan Demirel “İlk pozisyonda, korner atılırken bir faul var. Diagne'nin koşusunda da Amerikan futbolundaki gibi ite kaka gitme var. Hadi hakem öyle yorumladı, VAR'daki hakemler ne yorumladı bunu sorgulamak lazım. Burada aynı pozisyon Fenerbahçe'ye de olsa, aynı şeyi söylerdim. Burada bir emek var. Biz de doğruları söylemek zorundayız” sözleriyle pozisyonu yorumladı.