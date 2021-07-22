Vurun hedefe… Türkiye’nin Tokyo’da madalya beklediği branşlar

Türkiye’nin Tokyo'da madalya beklediği branşlardan ikisi de boks ve okçuluk. Türk boksörler oyunlar tarihinde 2 gümüş, 3 bronz aldı. Bu kez altın beklediğimiz iki kadın boksörümüz var: Dünya Şampiyonu Busenaz Sürmeneli ve Dünya İkincisi, Avrupa Şampiyonu Buse Naz Çakıroğlu. Okçulukta iki sporcumuz ter dökecek. Avrupa

Şampiyonu unvanlı Yasemin Ecem Anagöz ve gençlerdeki başarılarını büyüklere taşımak isteyen Mete Gazoz, hem bireysel hem de mix klasik yayda kürsüye çıkarsa ilklere imza atıp tarihe geçecek.

Güreşten sonra Türkiye'ye en çok olimpiyat altını kazandıran branş olan halterde ise doping skandallarından kaynaklanan düşüş, Tokyo kotasına yansıdı ama Furkan Özbek sürpriz yapabilir. Atıcılık, badminton, bisiklet, eskrim, kürek, modern pentatlon ve yelkenden gelecek madalya veya madalyalar da sürpriz olacak.

VAKALAR ARTIYOR: 79

Organizasyon Komitesi, Tokyo 2020 için ülkeye gelen 8 kişide daha Covid-19 tespit edildiğini açıkladı. Virüse yakalananlar arasında, olimpiyat köyünde barınmayan bir sporcu da yer alıyor. Olimpiyata akredite olmuş kişilerden virüse yakalananların sayısı 79'a çıktı.

MARTA-FORMİGA TARİHE GEÇTİ

TOKYO 2020'de start alan ilk branş kadın futbolu oldu. Dün 3 grupta 6 maç oynandı. Çin'i 5-0 yenen Brezilya'da Marta, 2 kez fileleri havalandırdı; üst üste 5 olimpiyatta gol atıp tarihe geçti. 43 yaşındaki Formiga da 7 kez olimpiyatta görev yapan ilk kadın futbolcu oldu.

2032’DE BRISBANE

IOC, 2032 Olimpiyat ve Paralimpik Oyunları'nın Brisbane'de düzenleneceğini açıkladı. 1956'da Melbourne ve 2000'de Sydney'in ardından Brisbane ile Avustralya,

üçüncü kez olimpiyatlara ev sahipliği yapacak. 2024'te Paris, 2028'de ise Los Angeles oyunların ev sahibi olacak.

SIFIR RİSK MÜMKÜN DEĞİL

IOC oturumunda konuşan Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, organizasyondaki Covid-19 riskinin sıfıra indirilmesinin mümkün olmadığını belirterek “Başarının işareti sıfır risk değil, herhangi bir vakanın mümkün olduğunca çabuk şekilde tanınması, izole edilmesi, izlenmesi ve tedavi edilmesidir” dedi.

BAYRAK GENÇLERDE

Açılış töreninde Türk Bayrağı'nı A Milli Kadın Voleybol Takımımızın kaptanı Eda Erdem Dündar'ın taşıması planlanıyordu. Ancak Eda, uçakta Covid hastası ile temaslı olduğu için soft karantinada bulunuyor. Bu nedenle bayrağı, kafiledeki en genç sporcular olan milli yüzücüler Merve Tuncel (16) ile Berke Saka'nın (18) taşıyacağı açıklandı.

TÜRK YÜZÜCÜLERE HAVUZ YASAĞI!

TÜRKiYE Yüzme Federasyonu'nun (TYF) olimpiyat hamlesi, Türk sporunun yeni skandalı olarak kayıtlara geçti. Yüzücüler, antrenörler ve yöneticiler, cuma günü özel uçakla giden kafileye son anda dahil edildi. Aralarında 11 sporcunun da olduğu yüzme kafilemiz, 26 Temmuz'da başlayacak yarışmalar için belirlenen süreden daha önce Tokyo'ya ulaşınca kriz çıktı. Japon yetkililer “Sizin antrenman programınız henüz başlamadı” diyerek Türk yüzücülere havuz açmadı. Bu nedenle milli yüzücüler Tokyo'daki ilk günlerini antrenman yapamadan geçirdi.