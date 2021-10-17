Wanda Nara eşi Icardi’yi ihanetle suçladı! “Bir o…. için aileni mahvettin”

PSG'nin dünyaca ünlü yıldızı Mauro Icardi ve eşi Wanda Nara ayrılığın eşiğine geldi. Yıllar önce Maxi Lopez'den ayrılıp Icardi ile evlenen Nara sosyal medyadan yaptığı paylaşımla 2 çocuğunun babasını ihanetle suçladı.

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Dünya futbolunun en ünlü çiftlerinden Mauro Icardi ile Wanda Nara’nın evlilikleri olaylı bir şekilde son buluyor… Wanda Nara’nın yıldız futbolcuyu Instagram’da takipten çıkararak, “Bir o…. için aileni mahvettin” paylaşımını yapması Avrupa basınında gündeme bomba gibi düştü.

PSG’nin yıldız futbolcusu Icardi ile Wanda Nara çifti ayrılmanın eşiğine geldi. Arjantinli yıldız forvet Mauro Icardi’nin eşi Wanda Nara’yı aldattığı yönünde çıkan haberler gündeme bomba gibi düştü. Olayın duyulmasının ardından Wanda Nara Instagram’dan gizemli bir mesaj paylaştı.

ÖNCE SİLDİ, SONRA TEKRAR PAYLAŞTI

Daha sonra mesajı silen Wanda, bir kez daha paylaşınca iddialar güçlendi. Mauro İcardi’nin kendisine sadakatsizlik yaptığını belirten Wanda Nara, eşi Icardi’nin kendisini aldattığı yönünde bir gönderi paylaştı. Wanda Nara yaptığı paylaşımda, “Bir o…. için aileni mahvettin” ifadelerini kullandı. Icardi’nin aynı zamanda menajeri olan Nara bu mesajın ardından eşini takipten çıkardı.

Yaşanan gelişmeler ayrılık yönündeki haberleri alevlendirirken Icardi’nin eşi, birlikte oldukları tüm fotoğrafları kaldırdı. 2013 yılından beri birlikte olan Mauro ve Wanda çiftinin altı ve dört yaşlarında iki kızı bulunuyor.

LOPEZ’İ ICARDI İLE ALDATMIŞTI

Eski eşi Maxi Lopez’i takım arkadaşı Mauro Icardi ile aldatıp daha sonra Icardi ile evlenen Wanda Nara, olayların kadını olarak anılıyor. Maxi Lopez ile Mauro Icardi arasındaki gerilim, Lopez’in Serie A’da oynadığı yıllarda tavan yapmıştı. Arkadaşının eski karısı ile birlikte olan ve sonrasında evlenen Icardi, arkadaşının hedefi olurken Lopez, karşılaştıkları maçlarda Icardi’nin elini sıkmıyordu. Icardi ve Nara’nın yasak aşkı sonrasında Lopez, üç çocuğunun annesi Nara ile ayrılmıştı.

AYRILIĞIN SEBEBİ MARIA SUAREZ Mİ?

Çiftin ayrılacağına dair birçok şey konuşulurken Arjantin’den de konuyla alakalı haberler gelmeye başladı. İcardi’nin, Wanda Nara’yı aldattığı kadının ‘La China’ olarak bilinen Maria Eugenia Suarez olduğu ifade ediliyor. 1992 doğumlu olan Maria, Arjantin’de iyi tanınan ve beğenilen bir model olarak dikkat çekiyor. Aynı zamanda şarkıcı olan Maria Eugenia ile Mauro İcardi arasında bir aşkın başladığı konuşuluyor.



(Fotoğraflar: IG – sangrejaponesa)