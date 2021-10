Wanda Nara eşi Mauro Icardi’yi affetti! Barıştığını açıkladı…

Futbol dünyasının en çalkantılı, entrikalarla dolu aşk hikayesi kaldığı yerden devam ediyor... Wanda Nara kendisini aldattığı gerekçesiyle boşanmaya karar verdiği Icardi'yi affetti.

Spor magazin basının son günlerde en çok konuştuğu Mauro Icardi ve Wanda Nara çifti boşanmaktan vazgeçti. Wanda Nara, yıldız futbolcunun kendisini aldattığını iddia ettikten sonra sosyal medyada yüzüğünü attığı fotoğrafını paylaştı ve ayrıldıklarını açıkladı. Wanda Nara'nın yıldız futbolcuyu Instagram'da takipten çıkararak, “Bir o…. için aileni mahvettin” paylaşımını yapması Avrupa basınında gündeme bomba gibi düşmüştü.

Tüm bu yaşananların ardından boşanma noktasına gelen ünlü çift barıştıklarını duyurdu. Wanda, Instagram hesabından ikilinin boşanmayı kabul ettikten sonra ilişkilerine bir şans daha vermeye karar verdiğini doğruladı.

‘AVUKATIMIZA GİTTİK, MAURO HER ŞEYİ KABUL ETTİ’

İcardi’nin eşi, onun ve Icardi’nin öpüşmek üzere olduğu bir fotoğrafının yanına “Son aylarda yüklediğim fotoğraflar ne kadar mutlu olduğumuzu gösterdi” diye yazdı. Boşanmak için tüm koşulları kabul ettiklerini belirten Wanda, “Geri dönüşü olmadığını anlayınca bana böyle devam edemeyeceğimizi, eğer acıyı bitirmenin tek yolu ayrılmaksa bunu yapabileceğimizi söyledi. Avukatımıza gittik ve Mauro tüm teklifleri kabul etti. koşulları ve anlaşmayı imzaladık” şeklinde yazdı.

‘AĞLAMAKTAN YORULDUK, BİRBİRİMİZİ SEÇTİK’

İcardi’nin kendisine mektup yazdığını belirten Nara, “Ertesi gün bana hiç kimsenin yazmadığı bir mektup yazdı. Bana her şeyi verdiğini, her şeye sahip olduğunu, benim mutlu olmamın onu mutlu edeceğini söyledi” dedi. Ağlamaktan yorulduğunu belirten Wanda, “Sonra fark ettim ki her şeye sahip olabilirim ama onunla olmasaydım hiçbir şeyim olmazdı. Bu kötü zamanın bizi bir çift ve bir aile olarak bir araya getireceğine eminim. İkimizin de sekiz yıllık hikayeyi bitirme özgürlüğümüz vardı ama ağlamaktan yorulduk birbirimizi seçtik. Seni seviyorum Mauro Icardi” diyerek sözlerini noktaladı.

Bu gönderiyi Instagram’da gör Wanda nara (@wanda_icardi)’in paylaştığı bir gönderi

TELEGRAMDAKİ KONUŞMALARI YAKALADI

Icardı'nin hem eşi hem de menajeri olan Wanda Nara, yıldız futbolcunun takip etmediği halde China Suarez'in bir fotoğrafını beğendiğini görmesiyle şüphelendi. China ve Icardi Telegram üzerinden konuşmaya başlarken bir tuhaflık sezen Wanda, hesaplarının şifresini istedi. Telegram'daki konuşma ve görseller Wanda Nara'nın aldatıldığını ortaya koydu. China gün içinde fotoğraflarını atarken, Icardi de antrenmandan görselleri China ile paylaşıyordu. Bunun üzerine evi terk eden Wanda Nara boşanmak için hazırlıklara başlamıştı.

Icardi, eşi Wanda Nara'ya sarıldığı bir fotoğrafını yayınlayarak ayrılık söylentilerinin sona erdiğini gösterdi. Yıldızı futbolcu, “Bu güze aileye güvenmeye devam ettiğin için teşekkür ederim aşkım. Hayatımızın lokomotifi olduğun için teşekkür ederim. Seni seviyorum. Sevdiklerini incitmek ne kadar acı verici. Sadece incittiğin kişiler seni affedince iyileşirsin” dedi.

LOPEZ'İ ICARDI İLE ALDATMIŞTI

Eski eşi Maxi Lopez'i takım arkadaşı Mauro Icardi ile aldatıp daha sonra Icardi ile evlenen Wanda Nara, olayların kadını olarak anılıyor. Maxi Lopez ile Mauro Icardi arasındaki gerilim, Lopez'in Serie A'da oynadığı yıllarda tavan yapmıştı. Arkadaşının eski karısı ile birlikte olan ve sonrasında evlenen Icardi, arkadaşının hedefi olurken Lopez, karşılaştıkları maçlarda Icardi'nin elini sıkmıyordu. Icardi ve Nara'nın yasak aşkı sonrasında Lopez, üç çocuğunun annesi Nara ile ayrılmıştı.