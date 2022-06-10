Weghorst’a yakın markaj! Mesajlarını yoruma kapattı

Beşiktaş yönetimi, Hollandalı golcü Wout Weghorst’u ikna etmek için dört koldan mesai harcıyor. Taraftarların ablukaya aldığı Wout Weghorst, sosyal medya mesajlarını yoruma kapattı.

Doğan GÜNDOĞDU

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Beşiktaş’ta gündem santrfor transferi… Alexander Sörloth ile el sıkışan ancak kulübü Leipzig'in bonservis inadını kıramayan yönetim, bir başka önemli golcü Wout Weghorst için de mesai harcıyor. Weghorst adeta dört koldan markaja alınmış durumda… Yöneticiler, milli takımında bulunan Hollandalının menajeriyle pazarlıkta… Bir yandan da kulübü Burnley ile görüşmeler son aşamaya geldi.

MESAJLARINI YORUMLARA KAPADI

Taraftarlar da ‘Come to Beşiktaş' mesajlarıyla Weghorst'u ablukaya aldı. Öyle ki oyuncu Instagram'da mesaj yağmuruna tutulan mesajlarını yorumlara kapadı. Weghorst'un Hollanda Milli Takımı'ndaki yerini kaybetmemek adına Türkiye'ye gelmeye soğuk baktığı ifade ediliyor. Buna karşın Burnley, 2. ligde forma giymek istemeyen futbolcunun maaşına ortak olacak bir kulüp arıyor ve Beşiktaş'la anlaşma zemini yokluyor.

AMDOUNI RADARDA

Beşiktaş’ın golcü adayları arasına 21 yaşındaki Türk asıllı İsviçreli futbolcu Mohamed Zeki Amdouni girdi. Türk baba ve Tunuslu annenin İsviçre'de doğan çocuğu olan Amdouni, Türkiye Ümit Milli Takımı'ndan gelen teklifi geri çevirip İsviçre için oynamak istediğini bildirmişti.

Mohamed Zeki, geçen sezon Lausanne formasıyla 38 maçta 15 gol attı.