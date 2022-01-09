Welinton açık konuştu: Atamayana atarlar…

Beşiktaşlı Welinton, 2-2 biten Çaykur Rizespor karşılaşmasının ardından açıklamalarda bulundu.

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Süper Lig’in 20. haftasında Beşiktaş deplasmanda 2 kez öne geçtiği maçta Çaykur Rizespor ile 2-2 berabere kaldı. Maçın ardından beraberliği değerlendiren siyah beyazlıların Brezilyalı stoperi Welinton, “Zor durumda geldik Rize’ye. Bazı oyuncularımızın koronavirüsle ilgili sıkıntıları vardı ama 3 puan için gelmiştik. 3 puanı alabileceğimiz biliyorduk. Çok fazla fırsat yakaladık, atamadık. Futbol, gol atamadığınız zaman sizi cezalandırır. Atamayana atarlar. Rakibimiz az geldi ama golleri attı. Bugün çok farklı bir galibiyet alabilirdik. Olmadı, üzgünüz” dedi.

Welinton ayrıca “Çoğu maçta biz duran toptan gol yemiyoruz ama bugün Rizespor şanslıydı. 2 kez geldiler, 2 kez duran toptan şanslarıyla golleri atıp puanı aldılar” ifadelerini kullandı.