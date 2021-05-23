Welinton: Kahramanım Sergen Yalçın

Şampiyon Beşiktaş'ın stoperi Welinton, çifte kupayla tamamlanan sezonun ardından Sözcü HaftaSonu'na konuştu. Teknik Direktör Sergen Yalçın'ın hayatında ayrı bir yeri olduğunu belirten Brezilyalı savunmacı şunları söyledi:

“Alanya'da birlikte iyi işler yaptık. Beşiktaş'a gelip bu güzel birlikteliği devam ettirdik. Bana her zaman inandı ve güvendi. Ben de bu güveni boşa çıkarmamak için elimden geleni her zaman sahada göstermeye çalıştım. Artık gönül rahatlığıyla Sergen Yalçın benim kahramanım diyebilirim. Brezilya'da da Flamengo ile şampiyonluk yaşamıştım ama bu yıl aldığımız 2 kupa çok ayrı bir duygu. Gün geçtikçe başardığımız işin büyüklüğünü daha iyi anlıyoruz. Başarının sırrı aile ortamını yakalamaktan geçiyor.”

HEDEFLER BÜYÜK

Beşiktaş’la Şampiyonlar Ligi'nde forma giyeceği için çok heyecanlandığını da söyleyen Welinton, “Beşiktaş çok büyük bir kulüp. Böyle büyük takımların büyük de hedefleri olur. Şampiyonlar Ligi beni heyecanlandırıyor” dedi.