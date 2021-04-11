West Ham, Leicester City’yi yenip yerini korudu

İngiltere Premier Lig’in 31. haftasında West Ham United ile Leicester City karşı karşıya geldi. Londra Olimpiyat Stadı’nda oynan mücadeleyi ev sahibi takım 3-2 kazanarak Şampiyonlar Ligi yarışında önemli 3 puanı hanesine yazdırdı.

West Ham’a galibiyeti getiren golleri 29 ve 44. dakikalarda Lingard ile 48’de Bowen kaydetti. Leicester City’nin gollerini de 70 ve 90. dakikalarda Iheanacho attı.

Konuk takımda milli futbolcular Cengiz Ünder ve Çağlar Söyüncü, Leicester City’nin kadrosunda yer almadı.

Bu sonucun ardından Leicester City 56 puanla 3. sırada, West Ham da 55 puana yükselerek 4. sırada haftayı tamamladı.

Manchester United’dan West Ham’a kiralanan Lingard, Londra ekibiyle çıktığı 9 maçta 8. golünü kaydetti.