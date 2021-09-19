West Ham United 90+5’te yıkıldı, Manchester United zafere ulaştı: 1-2

İngiltere Premier Lig 5. hafta karşılaşmasında West Ham United'a konuk olan Manchester United, 2-1'lik galibiyetle sahadan ayrıldı. Maçın 90+5. dakikasında penaltı kullanmak için oyuna giren Mark Noble'nin topu kaleci David de Gea'ya nişanlaması maçın kırılma anı oldu.

Sozcu.com.tr

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İngiltere Premier Lig 5. haftasında Manchester United’ı ağırlayan West Ham United, mücadelenin uzatma dakikalarında ‘VAR’ sayesinde kazandığı penaltı vuruşunu değerlendiremeyince sahadan 2-1’lik mağlubiyetle ayrıldı. Penaltıyı kullanmak için oyuna giren Mark Noble, atışı değerlendiremeyince büyük üzüntü yaşadı. Mücadelenin 30. dakikasında Said Benrahma’nın golüyle 1-0 öne geçen West Ham United, 35. dakikada Cristiano Ronaldo’nun attığı gol sonrası soyunma odasına 1-1’lik beraberlikle girdi. İkinci yarıda iki ekip de fırsatları harcarken, 89’da Jesse Lingard Manchester United’ı 2-1’lik üstünlüğe taşıdı.

90+5’TE KAÇAN PENALTI

Maçın 90+3. dakikasında Andriy Yarmolenko ile penaltı vuruşu kazanan ev sahibi West Ham United, beraberlik elde etme şansını yakaladı. Penaltı vuruşunu kullanmak için Mark Noble’yi oyuna alan Teknik Direktör David Moyes’in bu hamlesi ters tepti. Tecrübeli futbolcunun köşeye yaptığı vuruşu kaleci David de Gea kurtarınca mücadele 2-1’lik skorla sona erdi.

Manchester United bu sonuçla puanını 13’e yükseltirken yenilmezlik serisine devam etti. West Ham United ise, ligde ilk yenilgisini elde etti ve 8 puanda kaldı. Manchester United ligde bir sonraki maçında Aston Villa’yı ağırlayacak. West Ham United ise, deplasmanda Leeds United ile karşı karşıya gelecek.