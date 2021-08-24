West Ham United-Leicester City maçında 5 gol! Çağlar Söyüncü’den inanılmaz hata

Milli futbolcumuz Çağlar Söyüncü'nün formasını giydiği Leicester City, deplasmanda West Ham United'a farklı mağlup oldu. Çağlar Söyüncü, yaptığı büyük hata sonrası takımının ikinci golü ağlarında görmesine sebep oldu.

Sozcu.com.tr

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İngiltere Premier Lig’in 2. haftasında West Ham United, sahasında Çağlar Söyüncü’nün takımı Leicester City’yi konuk etti. London Stadium’da oynanan maçı West Ham United, 4-1 galip tamamladı. Ayoze Perez’in kırmızı kart görmesiyle Leicester City, maçı 10 kişi tamamladı.

Maç boyunca vasat bir görüntü sergileyen ve yaptığı büyük hata ile takımının ikinci golü yemesine neden olan Çağlar Söyüncü, son golde de rakibini durdurmayı başaramadı. Çağlar Söyüncü’nün geçen seneki formundan oldukça uzak bir görüntü sergilemesi dikkat çekti.

Karşılaşmaya iyi başlayan West Ham United, Jamie Vardy’nin kaptırdığı top sonrası Pablo Fornals ile 26. dakikada 1-0 öne geçti. Karşılaşmada 40. dakika oynanırken Perez, rakibine yaptığı sert müdahale sonrası, Video Yardımcı Hakem (VAR) uyarısı sonrası doğrudan kırmızı kart görerek oyun dışı kaldı.

Çağlar Söyüncü’den büyük hata

İlk yarısı 1-0 West Ham United’ın üstünlüğü ile sona eren karşılaşmanın 56. dakikasında Çağlar Söyüncü’nün büyük hatası sonrası ikinci gol geldi. Kalecisi Kasper Schmeichel’a geri pası vermek isteyen Çağlar Söyüncü, topu Michail Antonio’ya gönderdi. Antonio’nun pasında Mohamed Benrahma farkı ikiye çıkaran golü ağlara bıraktı.

Leicester City, 69. dakikada Youri Tielemans ile umutlandı. Ceza sahası içinde topla buluşan Tielemans, yaptığı vuruşla farkı bire indirdi. Ancak West Ham United, Leicester City’nin oyuna ortak olmasına izin vermedi. 80 ve 84. dakikalarda iki kez sahneye çıkan Antonio, attığı gollerle farkı üçe çıkardı. Antonio’nun attığı ilk golde Çağlar Söyüncü, rakibi ile girdiği mücadelede 31 yaşındaki futbolcunun vuruşuna engel olamadı.

Antonio tarihe geçti

Leicester City ağlarını iki kez havalandıran Antonio, 49 golle, Premier Lig tarihinde West Ham United formasıyla en fazla gol atan futbolcu olmayı başardı. Kalan dakikalarda başka gol olmayınca mücadele 4-1 West Ham United’ın üstünlüğü ile sona erdi.

Sezona iyi bir başlangıç yapan ve ilk iki maçını kazanan West Ham United, 6 puanla zirveye oturdu. Leicester City ise 3 puanda kaldı.