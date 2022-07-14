Willian Arao resmen Fenerbahçe’de

Fenerbahçe, Brezilyalı futbolcu Willian Arao ile sözleşme imzalandığını açıkladı. Willian Arao, imzanın ardından ilk açıklamasını yaptı.

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Sezon öncesi transfer çalışmalarına devam eden Fenerbahçe, Brezilyalı orta saha oyuncusu Willian Arao’yu kadrosuna kattı. Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus’un ısrarla istediği Willian Arao, Fenerbahçe ile 2+1 yıllık sözleşme imzaladı.

İmza töreninde konuşan 29 yaşındaki futbolcu “Çok mutluyum. Umarım hedeflerimize ulaşacağız. Hem ben hem de Fenerbahçe hepimiz, hep beraber mutlu olacağız. Her top, her maç için sonuna kadar savaşacağım. Bu kulüp için hayatımı ortaya koyacağım. Canımı vermeye geldim ve umarım çok başarılı olacağız” ifadelerini kullandı.

“JESUS’UN TRANSFER LİSTESİNDEKİ İLK 2-3 OYUNCUDAN BİR TANESİYDİ”

Fenerbahçe Yöneticisi Sabahattin Baki ise Willian Arao transferi ile ilgili olarak şunları söyledi:

“Benim için özel bir transfer çünkü ben, kendisini 2019 yılında Brezilya'da canlı izleme fırsatı bulmuştum. Aradan 3 sene geçti, Jesus hocamız olarak geldi ve kendisinin transfer listesindeki ilk 2-3 oyuncudan bir tanesiydi, genel transfer listesinden bahsediyorum. Hiç de kolay bir transfer olmadı. Ama günün sonunda kendisinin de tutkulu bir şekilde Fenerbahçe'ye gelmeye çalışmasıyla, bizim bu dik duruşumuzla, ısrarımızla işi bitirdik. Artık bugün itibarıyla Fenerbahçemize hayırlı olsun. Çok iyi bir karakteri kadromuza kattık. İyi futbolcu olmasının ötesinde özel bir karakter aldık.”

“AİLEMİZE HOŞ GELDİN”

Fenerbahçe Kulübü, Willian Arao transferini resmi internet sitesinden ve Twitter hesabından duyurdu.

İnternet sitesinden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Kulübümüz, Brezilyalı futbolcu Willian Arao'yu kadrosuna kattı. Brezilyalı oyuncu, kendisini 2+1 yıllığına Sarı Lacivertli renklere bağlayan sözleşmeye imza attı. Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde gerçekleştirilen imzada Yönetim Kurulu Üyemiz Selahattin Baki de hazır bulundu. Willian Arao'ya ‘Ailemize hoş geldin' diyor; Fenerbahçemiz ile nice zaferler ve şampiyonluklar diliyoruz.”