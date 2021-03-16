Wolverhampton kalecisi Rui Patricio için ilk açıklama: ’48 saat önemli’

İngiltere Premier Lig’de geçtiğimiz akşam Liverpool ve Wolverhampton kozlarını paylaştı. Merseyside ekibinin 1-0 kazandığı maçta Wolves kalecisi Rui Patricio’nun sakatlığı herkesi korkuttu.

Ceza sahası içinde yaşanan bir pozisyonda, kaleci Rui Patricio’nun kafası takım arkadaşı Conor Coady’nin dizine çarptı. Temasın ardından yere yığılan kaleci Patricio yaklaşık 15 dakika boyunca saha içinde tedavi edildikten sonra sedye ile hastaneye kaldırıldı.

Maçtan sonra oyuncusunun durumuyla ilgili bilgi veren Wolves Teknik direkteörü Nuno Espirito Santo, yüreklere su serpti.

“48 saat önemli”

Portekizli teknik adam, “Doktorlardan gelen haber, iyi olduğu yönünde. Bilinci yerinde ve neler olduğunu hatırlıyor. Doğru önlemleri almalıyız ama şimdilik iyi. Başına sert bir darbe aldı ve önümüzdeki 48 saat önemli. Beklemek zorundayız. Doktorlar tarafından emin ellerde ve bana iyi olduğunu söylediler” ifadelerini kullandı.

Liverpool’a galibiyeti getiren golün sahibinin eski Wolves oyuncusu Diego Jota olmasıyla ilgili görüşleri sorulan Santo, tek düşüncesinin vatandaşı Patricio olduğunu söyledi ve “Hayat daha önemli. Onun çabucak iyileşmesini diliyorum” dedi.

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Raul Jimenez hala dönemedi

Patricio’nun sakatlığı ile şoke olan Wolves, Kasım ayında benzer bir sorunla karşılaşmıştı. Arsenal ile oynanan maçta David Luiz ile çarpıştıktan sonra kafa travması yaşayan ve futbol hayatı bitme noktasına gelen Raul Jimenez, hâlâ sahalara dönebilmiş değil.