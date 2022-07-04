Wout Weghorst’tan Beşiktaş taraftarını mutlu eden paylaşım

Beşiktaş'ın yeni forveti Weghorst, Instagram'dan yaptığı paylaşımla imza için İstanbul'a doğru yola çıktığını duyurdu. Hollandalı forvetin kartal emojili paylaşımı siyah-beyazlı taraftarları heyecalandırdı.

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Beşiktaş’ın uzun süredir kadrosuna katmak için uğraş verdiği Wout Weghorst sonunda taraftarın beklediği paylaşımı yaptı!

Hollandalı golcü, Instagram hesabından ‘hikaye’ paylaşarak özel uçağa binmeden önce kısa bir video çekip kartal emojisi kullandı. Beşikaş’ın Avusturya kampına yetiştirmek için büyük uğraş verdiği Weghorst, Burnley’den sezon sonuna kadar kiralandı.

1.97 cm boyundaki Hollandalı golcüye 2.8 milyon Euro ücret ve 12 bin 500 Euro maç başı verilecek.

Cenk Tosun’un ardından Weghorst’u da bitiren Beşiktaş, Avusturya kampına geçen sezon Kasımpaşa’da kiralık olarak forma giyen Muleka’yı da yetiştirmek istiyor.