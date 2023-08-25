Wouter Vrancken: Adana’nın sıcağa ayak uyduracağız

Genk Teknik Direktörü Wouter Vrancken, Adana Demirspor maçının ardından Adana'nın aşırı sıcak havasına dair gelen soruyu yanıt verdi.

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UEFA Avrupa Konferans Ligi Play-Off Turu ilk maçında Adana Demirspor deplasmanda Belçika ekibi Genke 2-1 mağlup oldu. Maçın ardından Genk Teknik Direktörü Wouter Vrancken basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

İlk yarının ardından performanslarının arttığını Genk Teknik Direktörü Wouter Vrancken, “İlk yarıda durağandık. Rakibimiz bizim oyunumuza ayak uydurdu. Zorlu bir maçtı. Oyuncularımı tebrik ettim. Çünkü başta zorlansalar da takım ruhuyla devam edip maçı kazandılar. Ben şansa inanmam. Rakibimiz iyi bir takım. Oyuncularımla gurur duyuyorum. Özellikle ikinci devre top hakimiyetimiz çok iyiydi” diye konuştu.

Adana’nın aşırı sıcak havasına dair gelen soruyu da cevaplayan Vrancken, “Adana’da onlar için sıcak hava avantajı var. Biz de Adana’nın sıcağına ayak uyduracağız. Elimizden geleni yapacağız” diye konuştu. (DHA)