Xabi Alonso, Mönchengladbach’ın başına geçiyor

Almanya Bundesliga ekiplerinden Borussia Mönchengladbach, yeni sezon teknik direktörlük görevi için Xabi Alonso ile anlaştı.

Alman gazetesi Bild’in haberine göre, takımın başındaki isim Marco Rose’un gelecek sezon Dortmund’un başına geçecek olmasından dolayı teknik direktör arayışlarına giren Mönchengladbach, şu anda Real Sociedad’ın 2. takımını çalıştıran Alonso’ya koltuğu emanet edecek.

2017 yılında Bayern Münih’te futbolculuk kariyerini noktalayan 39 yaşındaki Xabi Alonso, 2 sezondur çalıştırdığı Real Sociedad’ın 2. takımıyla İspanya 3. Ligi’nde liderlik koltuğunda oturuyor.

BAYERN’DE 3 YIL FORMA GİYDİ

Gladbach yöneticisi Max Eberl, konu hakkında bir açıklama yapmaktan kaçınırken, haberde Alonso tercihinin hem Bundesliga’yı bilmesi hem de 3 yıl yaşadığı Almanya’da dili akıcı bir şekilde konuşuyor olması gösterildi.

KARİYERİ KUPALARLA DOLU

Xabi Alonso, hem kulüp düzeyinde hem de İspanya Milli Takımı ile birçok başarıya imza attı. Orta saha olarak görev yapan Alonso, 1 Dünya Kupası ve 2 Avrupa Şampiyonası olmak üzere toplam 20 kupa kazandı.

İspanyol antrenör, futbolculuk döneminde Liverpool ve Real Madrid ile birer kez Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu yaşadı. Bayern Münih ile de 3 kez Bundesliga’da sezonu şampiyon tamamladı.