Yağsız tuzsuz çorba gibi futbol

Tüm futbolseverler gibi beni de rahatsız eden şu soru kafama takılıyor: “Futbol maçlarına neden seyirci, alınmıyor?” Seyircisiz oynanan tüm maçlar, yağsız-tuzsuz çorba gibi tatsız oluyor, heyecan büyük oranda düşüyor.

Borç batağındaki kulüplerin büyük gelir kaybı da cabası! Diyeceksiniz ki, “Korona salgını var, seyircili maçlar riskli olur!” Yaa güzel kardeşim, illerde devam eden AKP kongrelerinde salonlar lebalep doluyor. Delegeler içi içe, yan yana, can cana.… Mesafe sıfır! Ee, bu ahlâksız virüs AKP kongrelerine uğramaz mı?

Korona, AKP'lilere torpil mi yapıyor yoksa? Binlerce kişi kongre salonlarını tıka basa doldururken AKP Genel Başkanı da “Bu salgın günlerinde salonları böyle doldurduğunuz için sizlerle iftihar ediyorum” diye onları övüyor. Futbola gelince, koca koca statlarda ve tertemiz havada seyirci yasak!

Tam bir çifte standart! Oysa seyirci futbola büyük heyecan getirir. Maçlarda, maske ve mesafe kuralına dikkat edilerek, stat kapasitelerinin yüzde 30'u kadar seyirci pekâlâ alınabilir.

Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir, “Seyircili maç isteyenler huzursuzluk yaratıyor” diye şikâyeti bırakıp biraz vicdanlı olmalı ve futbol sevdalılarını zevksizliğe mahkûm etmemeli!