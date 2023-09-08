Yalçın Koşukavak, Boluspor’un durumunu değerlendirdi: Şu anda başka çözüm yok

Boluspor'un yeni teknik direktörü Yalçın Koşukavak, takımın içinde bulunduğu zor durumu, transfer dönemindeki zorlukları ve maliyetlerin yüksekliğini vurgulayarak, mevcut şartlar altında bile başarıya ulaşmak zorunda olduklarını belirtti.

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Boluspor’un yeni teknik direktörü Yalçın Koşukavak, takımın durumunu değerlendirirken pek de iç açıcı konuşmadı.

Koşukavak, göreve gelmeden önceki teknik direktörün ofansif açıdan daha esnek bir kadro oluşturulması gerektiğini belirtti. “Kritik bir durumdayız, dört maçta sadece üç puan toplandı ve bunlardan üçü kendi sahamızda oynandı. Eğer rekabette yer almak istiyorsak bundan sonra kendi sahamızda mağlup olmamamız gerekiyor. Gerçek bu. Başarılı olup olamayacağımızı bilmiyorum.” dedi.

Koşukavak, 1. Lig ekiplerinden Boluspor’a, Turgay Altay’ın görevden alınmasının ardından teknik direktör olarak atandı ve kulüp tesislerinde düzenlenen törende bir yıllık sözleşme imzaladı. Koşukavak, törende yaptığı konuşmada, kendisinden önceki teknik direktörün esnek olmayan bir kadro oluşturduğunu ve bu nedenle ofansif anlamda daha dinamik oyunculara ihtiyaç duyulduğunu belirtti:

“Önceki antrenör, kadroyu 4-4-2 dizilişine göre planlamış. Ancak Keçiörengücü maçında, ofansif anlamda daha dinamik oyunculara ihtiyaç duyduğumuzu hissettik, bu bir sorun. Gece geç saatlere kadar uyumadan oyuncu izliyorum ve çok talepkar olamıyorum. Transfer döneminde de zor olacak. Haziran ayında takımın yüzde 90’ını oluşturmanız gerekiyor, böylece Temmuz’da takım içinde iyi bir uyum sağlayıp, Ağustos’tan sonra rahat edersiniz. Ancak burada böyle bir lüksümüz yok. Bunları şikayet için söylemiyorum. Ben hiçbir zaman rahat bir kulüpte çalışmadım. Hiçbir zaman kolay bir işim olmadı. Boluspor da diğer kulüpler gibi zor şartlarda. Eğer Kayseri’de, Bursa’da, İstanbulspor’da, Denizlispor’da başarılı olduysam, burada da başarılı olacağıma inanıyorum. Başarmak zorundayım.”

“ŞARTLAR ZORLAŞIYOR”

Koşukavak, takımın ikinci ve üçüncü bölgesinde gol pozisyonlarına etki edecek oyunculara ihtiyaç duyduğunu belirtirken, maliyetlerin yüksek olmasının zorluk oluşturduğunu vurguladı. “Koşullar böyle, elimizdeki oyuncularla bir şeyler başarmak zorundayız. Şu anda başka bir çözüm yok. Oyuncuları buluyoruz ama maliyetleri yüksek. Bu saatte bulacağınız oyuncular genellikle başka kulüplerle bağlantılı oluyor. Belki oyuncuyla anlaşıyorsunuz ama bonservis bedeli ödenmesi gerekiyor. Şimdi bir kulüp oyuncunuzu istese bedava verir misiniz? Sizin bedava vermeyeceğinizi diğer kulüp neden bedava versin? Şartlar her geçen gün zorlaşıyor. Bir çözüm bulacağız. Karamsarlık değil, ama duruma göre oynamayı bilmek gerekiyor” dedi. (DHA)