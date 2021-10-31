Yalnız kalan futbolcu Metin Kurt

“Devrim Atağında Yalnız Kalan Futbolcu” adlı kitabın yazarı Başaran, “Galatasaray’da idman boykotunda destek görmediği için yalnızlaştırılan bir yıldız” ifadesini kullandı.

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GAZETECİ Kenan Başaran, Türk futbolunun efsanelerinden ve futbolda sendikal mücadelenin liderlerinden Metin Kurt'un biyografisini kaleme aldı. ‘Metin Kurt: Devrim Atağında Yalnız Kalan Futbolcu' adını taşıyan kitap, Destek Yayınları'ndan çıktı. Başaran, kitapla ilgili Ali Aydın'ın sorularını yanıtladı. İşte Başaran'dan Kurt ile ilgili önemli kesitler: “Metin ve üç ağabeyi de futbolu çeşitli seviyelerde oynuyor. Ki en büyük ağabey İsmail Kurt, hem Galatasaray hem Fenerbahçe'de oynuyor. Şampiyonluklar da yaşadığı Fenerbahçe'nin unutulmaz isimlerindendir.

Metin Kurt ise, Galatasaray ve dönemin A Milli Takımı'nın yıldızlarından. Sol açıkta çizgiye basarak oynadığı için lakabı da ‘Çizgi Metin'dir. Galatasaray'ın 70'lerdeki üst üste 3 şampiyonluğunun en önemli oyuncularından. Galatasaray'da sendikalı bir futbolcu

olarak bu konularda daha hassaslaşıyor. Takımı da artık bu hak arayışlarında örgütler hale getiriyor. Ancak kararlaştırdıkları bir idman

boykotu, ne yazık ki son anda takım arkadaşlarınca kırılıyor. Ve yalnızlaşıyor. Sonrasında da ipi çekiliyor ve Kayserispor'a gönderiliyor.”

‘İFLAH OLMAZ BİR DON KİŞOT’

“ÖZETLE, hem futbolcu hem teknik direktör olarak sporcu hakları için mücadele eden Metin Kurt, sporculardan destek alamadı. Kimse onun

gibi düzen dışı kalmayı göze alamadı. Kurt, futbolda örgütlenme mücadelesi verip bir devrim yapmak istedi ama meslektaşları bu ataklarında onu yalnız bıraktı ve o yüzden de düzene gol atılamadı! Metin Kurt, iflah olmaz bir Don Kişot.”