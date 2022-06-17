Yann Karamoh’a bıçaklı saldırı! Evli kadınla yakalandı iddiası…

Geçtiğimiz sezon Fatih Karagümrük'te kiralık olarak forma giyen 23 yaşındaki futbolcu Yann Karamoh ülkesi Fransa'da bıçaklı saldırıya uğradı. Fransız basını Karamoh'un evli bir kadınla yakalandığını iddia etti.

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Süper Lig ekiplerinden Fatih Karagümrük’de geçen sezon kiralık olarak forma giyen Yann Karamoh ülkesi Fransa’da saldırıya uğradı. Fransız basını 23 yaşındaki genç oyuncunun geçtiğimiz günlerde sosyal medyada ortaya çıkan darp görüntülerinin detaylarını yazdı.

Bir saldırgan tarafından bıçakla tehdit edilen Karamoh’un elmacık kemiğinin kırıldığı, gözüne ve çenesine ağır darbeler aldığı ifade edildi. Ciddi şekilde yaralanan ve ölümle sonuçlanabilecek bir saldırıdan kurtulan futbolcu yaşananların ardından büyük bir şok yaşadı.

Konuyla ilgili konuşan Karamoh yaptığı açıklamada, “Benim gururum ve ailem var, bu görüntüler ömür boyu benimle kalacak. Bir elinde bıçak vardı ve diğeriyle de bana sürekli vurdu” sözlerini kullandı.

SALDIRGANA HAPİS CEZASI

Haberlerin detaylarına göre saldırgan Çarşamba günü Paris’in batısındaki Nanterre mahkemesinde iki yıl hapis cezasına çarptırıldı. Öte yandan futbolcunun vücudunun çeşitli yerlerinde yaralanmalar olduğu belirtildi.

Parma ile 2023 yılına kadar sözleşmesi bulunan Karamoh, geçtiğimiz sezon Karagümrük ile 35 maçta 4 gol ve 3 asistlik performans göstermişti.

EVLİ BİR KADINLA YAKALANDI İDDİASI

Bir başka Fransız kaynak; Karamoh’un, sosyal medyada dolaşan videoda ilişkiye girdiği evli kadınla birlikte kocasına yakalanması sonrası darp edildiğini öne sürdü. Kızgın eşin, Karamoh’u evinde gördükten sonra saldırdığı ve bunu da videoya çekerek yayınladığı belirtildi.