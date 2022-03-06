Yannis Salibur, Murat Akça’ya sert hamleyi sarı kartla kurtardı!

Fatih Karagümrük'ün forveti Yannis Salibur, Altay savunmacısı Murat Akça'ya yaptığı sert faulden sonra sarı kartla cezalandırıldı.

Sozcu.com.tr

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Fatih Karagümrük ve Altay arasında oynanan maçta zaman zaman saha içi gerginlikler yaşandı. Karagümrük forveti Yannis Salibur ile Altay savunmacısı Murat Akça arasında zaman zaman tansiyonu yüksek pozisyonlar yaşandı.

İkinci yarının başında oyuna giren Salibur, karşılaşmanın 79. dakikasında Karagümrük ceza sahası içinde karambol yaşandığı anda Akça’ya arkadan tekme attı. Karagümrüklü Salibur’un hareketi ekranlara net şekilde yansırken, maçın hakemi Sarper Barış Saka sarı kartına başvurdu.

İki oyuncu, ikinci yarının hemen başında yaşanan bir pozisyonda da yine karşı karşıya gelmişti. Salibur’un hamlesiyle yerde kalan Murat Akça, hakemin faul kararına itiraz eden rakibine tepki göstermişti. İki oyuncu arasındaki gerilim fazla büyümeden önlenmişti.

2 DAKİKADA 2 KIRMIZI KART

Öte yandan Altay’ın sol beki Mohammad Naderi, ilk yarıda iki dakika içinde üst üste iki sarı kart görünce kırmızı kartla oyun dışında kaldı. Naderi, ikinci sarı kartında Emre Mor’a kayarak yaptığı müdahale sonrasında sakatlanınca sahayı sedyeyle terk etti. Maçın 40. dakikasında Salih Dursun’la kafa topu mücadelesinde tehlikeli hareketi nedeniyle sarı kart gören Naderi, 42. dakikada sağ kanattan ceza sahası içine girmeye çalışan Emre Mor’u durdurmak isterken kayarak müdahalede faul yaptı.