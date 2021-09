Yardım maçında Jamie Carragher’dan Kemal Çetinay’a acımasız tekme!

İngiltere'de yardım amacıyla düzenlenen futbol maçına, Ada'nın Türk asıllı TV yıldızı Kemal Çetinay ve 43 yaşındaki efsane futbolcu Jamie Carragher damga vurdu. Carragher'ın, Kemal Çetinay'a yaptığı hareketler 'Rezalet' ve 'Utanç verici' olarak yorumlandı.

İngiltere’nin eski futbolcusu Jamie Carragher, Soccer Aid’in yardım maçında İngiltere’nin Türk asıllı TV fenomeni Kemal Çetinay’ı tekmeleyince Ada’nın gündemine oturdu. Manchester’daki Etihad Stadı’nda düzenlenen yardım maçına eski İngiliz futbolcu Jamie Carragher ve TV fenomeni Kemal Çetinay damga vurdu. Liverpool ve İngiltere’nin efsanevi savunmacısı Carragher’ın, bir pozisyon sırasında Çetinay’a tekme atması, Ada’da eleştiri konusu oldu.

2017’de yayınlanan ‘Aşk Adası’ adlı televizyon şovuna katılan ve şampiyon olan Kemal Çetinay (Kem Çetinay), Soccer Aid’in düzenlediği yardım maçında Dünya Karması formasıyla sahaya çıktı. Takımının 3-0 kazandığı maçta iki gol atmayı başaran ve maçın adamı seçilen Kemal Çetinay, rakip takımın savunmacısı eski futbolcu Jamie Carragher’ın öfkesine maruz kaldı.

Carragher continues to act like a bag head who’s had his benefits sanctioned #SoccerAid pic.twitter.com/XykDHsksMX

Maç içerisinde birkaç pozisyonda Çetinay’ı tutmayı başaramayan ve Türk asıllı yıldızı sert müdahalelerle durdurmaya çalışan Carragher, ikinci yarıdaki bir pozisyonda sinirlerine hakim olamadı. Topla birlikte ceza sahası içine giren Çetinay’ı formasından çekerek yere düşüren Carragher, topu kaptıktan sonra arkasında kalan Çetinay’a tekme attı. Çetinay’ın göğsüne gelen tekme, taraftarlar tarafından anında fark edildi.

Sosyal medyada yapılan yorumlarda “Carragher saygısız bir oyun oynuyor ve kırmızı kart görmeliydi. Bir yardım maçında rezalet”, “Yardım maçını izlerken Carragher utanç vericiydi. Tamamen kendini kaybetti çünkü Tom Grennan ve Kem ona karşı iyi oynadılar” ifadeleri kullanıldı. Öte yandan yardım maçında 13 milyon Sterlin’i aşkın rekor hasılat toplandı.

Just switched channels and just witnessed that carragher is still a complete twxt of a mum bitch #SoccerAid pic.twitter.com/Ktx8p3eSs6

— GDM (@my2pencehworth) September 4, 2021