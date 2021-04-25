Yasa dışı bahisle sarsılan Gaziantep FK’ya bir darbe de Erzurumspor’dan: 2-3

Süper Lig’de son haftaların formda takımı BB Erzurumspor, 37. hafta karşılaşmasında Gaziantep FK’yı deplasmanda 3-2 yenerek üst üste üçüncü galibiyetini alarak Teknik Direktör Yılmaz Vural yönetiminde iyi yönde ilerlemeye devam etti.

İlk yarısı golsüz beraberlikle sona eren maçın 54. dakikasında Ricardo Gomes, 59. dakikasında hasan Hatipoğlu’nun golleriyle BB Erzurumspor 2-0 öne geçti. Ev sahibi ekip Gaziantep FK 69’da Muhammet Demir ile skoru 2-1’e getirdi ancak, 83’te Buğra Çağıran’ın şık golü Erzurumspor farkı yeniden ikiye yükseltti.

Dakikalar 90’ı gösterirken Muhammet Demir’in attığı golle yeniden umutlanan ve skoru 3-2’ye getiren Gaziantep FK, kalan dakikalarda beraberliği sağlayamayınca mücadele Erzurumspor’un galibiyetiyle sona erdi.

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YILMAZ VURAL’IN GÖZYAŞLARI

Erzurumspor Teknik Direktörü Yılmaz Vural maçın son düdüğüyle birlikte duygu dolu anlar yaşadı ve gözyaşlarına hakim olamadı. Tecrübeli çalıştırıcı mutluluğunu teknik ekip ve futbolcularla paylaştı. Karşılaşmanın ardından yayıncı kuruluş mikfronlarına konuşan Vural, “Maç sonu duygulandım. Yılmaz Vural, Türkiye’de değerini bulamamış bir adam. Bizi magazin olaylarıyla değerlendiriyorlar, yanlış yapıyorlar. Bizi eleştirenler, gitsin Avrupa’da şoför ehliyeti alsın göreyim” dedi.

BB Erzurumspor Teknik Direktörü Yılmaz Vural, son düdükten sonra gözyaşlarını tutamadı. #SüperLig #GFKvERZ pic.twitter.com/Z1I8b4feyX — beIN SPORTS Türkiye (@beINSPORTS_TR) April 25, 2021

YASA DIŞI BAHİS SKANDALI SARSTI

Maçtan önce adı yasa dışı bahis iddialarına karışan kaleci Günay Güvenç, Bilal Başacıkoğlu ve Enver Cenk Şahin’i kadro dışı bırakan Gaziantep FK, bu mağlubiyetle 51 puanda kaldı ve galibiyet hasreti 4 maça çıkmış oldu. Erzurumspor ligde üst üste üçüncü galibiyetini alarak 37 puana ulaştı ve kümede kalma konusunda kritik bir galibiyet elde etti. Gaziantep FK bir sonraki maçında deplasmanda Ankaragücü’yle, Erzurumspor ise, bir başka kümede kalma mücadelesi veren Başakşehir ile sahasında karşılaşacak.