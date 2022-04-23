Yaşar Kemal Uğurlu erken bitirdi, oyuncuları geri çağırdı…

Adana Demirspor Trabzonspor maçının hakemi Yaşar Kemal Uğurlu çok konuşulacak bir harekete imza attı. İlk yarıyı erken bitiren Uğurlu futbolcuları geri çağırdı.

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Süper Lig’in 34. haftasında Adana Demirspor’un Trabzonspor’u ağırladığı maçın ilk yarısında ilginç anlar yaşandı… Bordo mavililerin 2-0 önde kapattığı ilk yarıda verdiği kararlarla tartışma yaratan hakem Yaşar Kemal Uğurlu çok konuşulacak bir harekete imza attı.

2 DAKİKA DAHA OLDUĞUNU FARK ETTİ

Penaltı tekrarı ve VAR incelemesiyle duran ilk yarının sonuna en az 6 dakika uzatma eklendi. Yaşar Kemal Uğurlu 45+4’te düdüğünü çalarak ilk yarıyı bitirdi. Herkes şaşkınlık içinde soyunma odasına doğru yönelirken hatasını fark eden Uğurlu oyuncuları geri çağırdı ve 2 dakika daha oynanması gerektiğini işaret etti.

Oldukça aksiyonlu geçen maçın ilk yarısında yaşandı o anlar yayıncı kuruluşun objektiflerine de dakika dakika yansıdı. Her iki takım futbolcuları da sahaya dönerek 2 dakika daha mücadele etti. Yaşar Kemal Uğurlu uzatma süresi tamamlanınca düdüğünü bir kez daha çalarak ilk yarıyı bitirdi.