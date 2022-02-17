Yayın ihalesinde 450 milyon Dolar’lık dev düşüş!

2016’da Digiturk, 590 milyon dolara yayın haklarının sahibi olmuştu. Şu an ise yapılan en yüksek teklif 140 milyon dolar. Marka değeri dibe vurdu.

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Süper Lig ve 1. Lig yayın ihalesinde beklenen teklifler gelmeyince süre 18 Şubat'a uzatıldı. Kulislere göre TFF'ye gelen en yüksek teklifin 140 milyon dolar olması Türk futbolundaki kalite düşüklüğünü ortaya çıkardı. 2016'da Digitürk, 590 milyon dolarlık bir bedelle yayın hakkını almıştı. 6 sene içinde 450 milyon dolarlık kayıp marka değerinin dibe vurduğunu gösterdi. 1996 yılında 3 sezonluk ihale 140 milyon dolara verilmişti.

26 YIL SONRA AYNI TEKLİF

26 yıl sonra en yüksek teklifin aynı rakamda olması dikkat çekti. TFF Başkanı Nihat Özdemir, Süper Lig TV projesini duyurdu. Özdemir, “İnanıyorum ki teklif verenler, asıl tekliflerini henüz vermedi. Daha yüksek teklif gelmesini bekliyoruz. Beklediğimiz teklif gelmezse Süper Lig Televizyonu gibi bir televizyon kurulur. Kulüpler, dekoder satışı yapar ve gelir paylaşımı yapılır” dedi.

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir, verilen tekliflerden umulan sonucun çıkmaması halinde ‘Süper Lig TV' kurulmasının gündemde olduğunu açıkladı. İşte Özdemir’in konuyla ilgili yaptığı açıklama:

‘DECODER SATIŞINI KULÜPLER YAPAR'

“Kulüplerimizin naklen yayın gelirlerinden daha fazla bütçe alabilmesi için seri olarak görüşmelerimizi sürdürüyoruz. Daha yüksek tekliflerin gelmesini bekliyoruz. Eğer tekliflerden umduğumuzu bulamazsak, Süper Lig TV kurulur. Kulüpler decoder satışı yapar ve gelir paylaşımı yapılır.”

‘FİYAT YÜKSELTMEYE ÇALIŞIYORUZ'

“Pazartesi günü yayın ihalesini yaptık. 15 tane teklif geldi. Katılanlara cuma günü saat 17.00'ye kadar süre verdik. Revize edilmiş teklifleri bekliyoruz. İlgi ve alaka var ancak elimizden geldiğince bu yayın fiyatını yükseltmeye çalışıyoruz.”