Yayıncı kuruluş beIN Sports Fenerbahçe davası ile ilgili açıklama yaptı

Fenerbahçe Kulübü, yayıncı kuruluş beIN Sport’un başvurusu üzerine kullanımı yasaklanan ”Be Fair” sloganı ile ilgili bir bilgilendirme yaptı.

Yayıncı kuruluş beIN Sports ile mahkemelik olan Fenerbahçe, “Be Fair” sloganı için verilen tedbir kararının mahkeme tarafından kaldırıldığını açıkladı. Bu kararın ardından beIN Sports da sosyal medya aracılığı ile dava sürecine ilişkin bir açıklama yaptı ve ihtiyati tedbirin kaldırılması kararına itiraz edeceklerini duyurdu.

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İşte beIN Sports’tan yapılan açıklama:

”Mahkeme’nin ihtiyati tedbir kararını kaldırmasının, halen devam etmekte olan ana dava üzerinde herhangi bir etkisi bulunmuyor. Bununla beraber, fikri mülkiyet haklarına ve ifade özgürlüğüne duyduğumuz inançla, ihtiyati tedbirin kaldırılması kararına itiraz edeceğiz.

Bu süreçte komplo teorileriyle meşgul olmadan sadece, Türkiye ve dünya genelindeki milyonlarca futbolsevere en kaliteli Süper Lig içeriklerimi sunmaya, Türk futbolunun marka değerini ve itibarını yükseltmeye odaklanacağız. Ayrıca, Türk Milli Takımına bu haftaki Dünya Kupası eleme müsabakalarında başarılar diliyoruz.”

Fenerbahçe’nin daha önce yaptığı açıklama:

”Kulübümüz tarafından, Süper Lig'in 18.haftasında 10 Ocak 2021 tarihinde oynanan Karagümrük- Konyaspor maçında, Kulübümüze karşı küfürlü tezahüratın canlı yayında ekrana getirilmesi üzerine; beIN Sports'un bir süredir Fenerbahçe aleyhine attığı tamamına karşı bir duruş olarak “Be Fair” (“Adil Ol”) sloganıyla tepki konulmuştur.

Kulübümüzün ortaya koyduğu bu tavır ve süreç üzerine beIN Sports, bu sloganın kullanılmasının fikri mülkiyet hakkını ihlal ettiğini ve haksız rekabet teşkil ettiğini iddia ederek Kulübümüz aleyhine ‘Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemelerinde' dava açmış ve mahkemece sloganın kullanımının tedbiren durdurulması kararı verilmişti.

Bu tedbir kararına karşı Kulübümüz tarafından yapılan itiraz üzerine “Be Fair” sloganının kullanılmasının durdurulmasına ilişkin verilen tedbir kararı mahkemece kaldırılmıştır.

Adil ve tarafsız yayıncılık yapmakla yükümlü olan beIN Sports bu ve benzeri haksız ve taraflı eylemlerinden vazgeçmediği sürece, Fenerbahçe Spor Kulübü olarak haklı ve meşru tepkimizi sürdüreceğimizi taraftarlarımızın ve kamuoyunun bilgisine sunarız.”