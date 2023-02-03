Yeni 4 Eylül Stadı 37 gün sonra hazır
Sivasspor, Yeni 4 Eylül Stadı'nın zeminindeki sorunun giderilmesinin ardından 37 gün sonra evinde Beşiktaş'la karşılaşacak.
Spor Toto Süper Lig’de Demir Grup Sivasspor ile Galatasaray arasında 29 Aralık’ta oynanan maçın ardından bakıma alınan Yeni 4 Eylül Stadı’nda 37 gün sonra ilk kez maç oynanacak. Sivasspor’un Beşiktaş’ı konuk edeceği karşılaşma yarın saat 16.00’da başlayacak.
Maç saatinde kentte kar yağışı beklenirken, hava sıcaklığının ise 0 derece civarında olması bekleniyor.
Sahanın zemininde çimlerde görülen hastalık nedeni ile yaşanan bozulma sonrasında Sivasspor, Ziraat Türkiye Kupası’ndaki Karacabey maçını Kayseri’de, ligdeki Adana Demirspor maçını ise Malatya’da oynamıştı. Sivasspor stat çalışanlarının sahadaki sorunu giderme adına yaptığı çalışmaların ardından Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) yetkilileri, Beşiktaş maçının 4 Eylül Stadı’nda oynanmasına karar verdi. Yapılan bakım çalışmalarının ardından zemindeki sıkıntıların giderildiği görüldü.