Yeni Fenerbahçe sahada

Milli araya moralli giren Fenerbahçe, dönüşü de taraftarı önünde Sivasspor karşısında yapıyor. Sarı-lacivertlilerde tek hedef Avrupa Ligi öncesi Süper Lig'de kayıp yaşamamak...

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Fenerbahçe 3'te 3'le başladığı Süper Lig'de bugün saat 17.00'de Sivasspor'u ağırlıyor. Sarı-lacivertlilerde yeni transferler Berisha, Rossi, Meyer, Burak ve Crespo, Teknik Direktör Vitor Pereira'nın şans vermesi halinde ilk maçlarına çıkacak. Kanarya'da tedavileri devam eden Nazım Sangare, Serdar Dursun ve Ferdi Kadıoğlu karşılaşmada yok. Adalesinde ağrıları olan Sosa ile milli takımdan geç dönen Valencia'nın durumu maç saatinde belli olacak.

Sarı-lacivertlilerde sakatlıkları geçen Pelkas, İrfan Can ve Novak'ın müsabaka kadrosunda yer alacağı belirtildi. Fenerbahçe'de orta sahada Gustavo'nun yanında Zajc, Ferdi 'nin yokluğunda ise sol kanatta Muhammed Gümüşkaya'nın oynaması bekleniyor. Sağ kanatta Osayi Samuel görev alırken hücum hattında ise Mesut Özil, İrfan Can ve Mergim Berisha'nın ilk 11'de olacağı bildirildi.

MUHTEMEL 11’LER

Fenerbahçe: Altay, Tisserand, Kim Min-Jae, Szalai, Gustavo, Zajc, Samuel, Muhammed, Mesut, İrfan Can, Berisha

Sivasspor: Ali Şaşal, Ahmet, Goutas, Camara, Uğur, Hakan, Azubuike, Henrique,Fajr, Gradel, Yatabare

Saat: 17.00

Stat: Ülker

Hakem: Halis Özkahya