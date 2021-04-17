Yeni Malatyaspor 13 maçlık seriyi Alanyaspor ile bozdu

Süper Lig’in 35. haftasında Yeni Malatyaspor ile Alanyaspor karşı karşıya geldi. Yeni Malatya Stadı’nda oynanan mücadeleyi ev sahibi takım 1-0 kazanarak 13 maçlık galibiyet hasretine son verdi. Antalya temsilcisi ise son 5 maçında 4. kez sahadan yenik ayrıldı.
Ev sahibi takıma galibiyeti getiren golü 65. dakikada Hadebe kaydetti.
Bu sonucun ardından Yeni Malatyaspor 37 puanla 14. sırada yer aldı. Alanyaspor ise 52 puan ve maç fazlasıyla 5. sırada kaldı.
Ligin 36. haftasında Yeni Malatyaspor Çarşamba günü 16.00’da Erzurumspor ile deplasmanda; Alanyaspor ise Perşembe günü 5. sıra için rakiplerinden olan Gaziantep FK ile 16.00’da sahasında karşılaşacak.
MAÇTAN DAKİKALAR
- 5. dakikada sol kanattan ceza sahasına yapılan ortada topa yükselen Berkan’ın kafa vuruşunda meşin yuvarlakaz farkla auta çıktı.
- 10. dakikada Kerim Hafez'in sol kanattan kale içerisine ortasında Umut topa dokunamadı
- 14. dakikada konuk ekip atağında ceza sahası içerisinde kaleci Ertaç ile karşı karşıya kalan Davidson'un vuruşunda top kaleciye çarparak kornere çıktı.
- 27. dakikada Alanyaspor'da ceza sahasında topla buluşan Berkan’ın şutunu kaleci Ertaç kurtardı.
- 38. dakikada Alanyaspor’un gelişen atağında Damian’ın şutunda kaleci Ertaç topa tek hamlede sahip oldu.
- 52. dakikada Alanyaspor'un gelişen atağında ceza sahası içinde topla buluşan Babacar'ın kaleye çektiği şutu kaleci Ertaç Özbir son anda kurtararak mutlak gole izin vermedi.
- 64. dakikada sol kanattan Karim Hafez'in ceza sahası içerisine yaptığı ortaya yükselen Hadebe'nin kafa vuruşunda meşin yuvarlak kalecinin solundan ağlarla buluştu. 1-0
- 90. dakikada sağ kanattan serbest vuruş kullanan Salih'in şutunda kaleci topu son anda uzaklaştırdı.