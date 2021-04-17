Yeni Malatyaspor 13 maçlık seriyi Alanyaspor ile bozdu

Süper Lig’in 35. haftasında Yeni Malatyaspor ile Alanyaspor karşı karşıya geldi. Yeni Malatya Stadı’nda oynanan mücadeleyi ev sahibi takım 1-0 kazanarak 13 maçlık galibiyet hasretine son verdi. Antalya temsilcisi ise son 5 maçında 4. kez sahadan yenik ayrıldı.

Ev sahibi takıma galibiyeti getiren golü 65. dakikada Hadebe kaydetti.

Bu sonucun ardından Yeni Malatyaspor 37 puanla 14. sırada yer aldı. Alanyaspor ise 52 puan ve maç fazlasıyla 5. sırada kaldı.

Ligin 36. haftasında Yeni Malatyaspor Çarşamba günü 16.00’da Erzurumspor ile deplasmanda; Alanyaspor ise Perşembe günü 5. sıra için rakiplerinden olan Gaziantep FK ile 16.00’da sahasında karşılaşacak.

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