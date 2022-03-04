Yeni Malatyaspor 17 maçlık hasreti Adana Demirspor karşısında bitirdi

Ligde son sırada yer alan Yeni Malatyaspor, sahasında konuk ettiği Adana Demirspor'u mağlup ederek ligde haftalar sonra üç puanla tanıştı.

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Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu’nun 28. haftasında son sıradaki Öznur Kablo Yeni Malatyaspor, sahasında Avrupa kupalarına katılma mücadelesi veren Adana Demirspor ile karşılaştı. Yeni Malatyaspor, Mounir Chouiar’ın attığı golle ligde 17 hafta sonra galibiyet aldı.

İlk yarısı golsüz sona eren maçta Yeni Malatyaspor, 77. dakikada Chouiar ile öne geçti. Benjamin Tetteh’in asistinde topu ağlarla buluşturan Chouiar, Süper Lig’deki üçüncü golünü attı. Kalan dakikalarda skor avantajını koruyan ev sahibi ekip, Adana Demirspor karşısında üç puanı hanesine yazdıran ekip oldu.

Bu galibiyetle puanını 20 yapan Yeni Malatyaspor, ligde kalma umutlarını yeşertti. Beş maç sonra mağlubiyet alan Adana Demirspor ise 45 puanda kalarak, Avrupa kupalarına katılma yarışında yara aldı.