Yeni Malatyaspor-Alanyaspor maçında gol yağmuru

Alanyaspor, deplasmanda karşılaştığı Yeni Malatyaspor'u farklı mağlup etti. Sekiz golün atıldığı maçta bir de kırmızı kart çıktı.

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Süper Lig’in 16. haftasında düşme hattından kurtulmaya çalışan Öznur Kablo Yeni Malatyaspor, üst sıraları zorlamak isteyen Aytemiz Alanyaspor’u konuk etti. Yeni Malatya Stadyumu’nda oynanan karşılaşmayı Alanyaspor, 6-2 kazandı.

Alanyaspor’un gollerini Diedhiou (2), Davidson, Emre Akbaba, Novais ve Babacar kaydederken, Yeni Malatyaspor’un golleri Aabid ve Tetteh’ten geldi. Haddadi, 65. dakikada kırmızı kart görerek Yeni Malatyaspor’u 10 kişi bıraktı.

Maça iyi başlayan Yeni Malatyaspor, henüz 4. dakikada Aabid ile öne geçti. Ancak 14. dakikada Diedhiou, penaltıda attığı golle beraberliği sağladı. 17. dakikada Tetteh ile bir kez daha öne geçen Yeni Malatyaspor, 23. dakikada Davidson ve 33. dakikada Emre Akbaba’nın gollerine engel olamayınca ilk yarı 3-2 Alanyaspor’un üstünlüğü ile sona erdi.

İKİNCİ YARI FARK AÇILDI

Karşılaşmanın ikinci yarısında Alanyaspor, 52. dakikada Novais ile farkı ikiye çıkardı. 56. dakikada bir kez daha sahneye çıkan Diedhiou, kendisinin ikinci takımının beşinci golünü ağlara bıraktı. 65. dakikada 10 kişi kalan Yeni Malatyaspor karşısında 90. dakikada Babacar ile bir gol daha bulan Alanyaspor, karşılaşmadan 6-2 galip ayrıldı.

Ligde son iki maçını kaybeden Alanyaspor, Malatya deplasmanında farklı galip gelerek puanını 27 yaptı. Ligde galibiyet hasreti 6 maça çıkan Yeni Malatyaspor ise 14 puanda kaldı.